České Budějovice – Zatímco loni v Rakousku v zápase se Žilinou fotbalisté Dynama zahájili letní přípravu hladkou prohrou 3:0 a moc šancí tam tehdy neměli, letos hráli se stejným soupeřem na Složišti 1:1, ale brankových příležitostí měli tak na tři utkání.

Zdeněk Linhart v zápase Dynama se Žilinou (1:1) prochází mezi Martinem Slaninkou a Jaroslavem Mihálikem. | Foto: Denik/ Jan Škrle

Větší výhrady ke hře svých svěřenců neměl ani kouč Pavel Hoftych. „Myslím si, že to bylo slušné utkání, hrané nahoru dolů, obě mužstva hrála s chutí a nasazením," ocenil nový trenér Dynama, jenž se svým asistentem Pavlem Malurou vedl tým poprvé v zápase, a to hned mezinárodním.

Pochválil i soupeře. „Žilina i po příchodu trenéra Guľy je vel mi silná v držení míče, což mě nepřekvapuje, protože já jeho práci dobře znám z Trenčína, kde měl hráče dobře připravené. A to tak, že hráli styl plzeňského fotbalu. To se snaží praktikovat i s hráči Žiliny, kterým bylo těžké odebrat balon. I tak si ale myslím, že na gólové šance jsme jednoznačně měli vyhrát," zalitoval budějovický kouč. „Pokud bych měl hráčům za jejich výkon něco vytknout, bylo by to právě jen neproměňování příležitostí. I když samozřejmě nějaké nedostatky v naší hře byly a třeba zbytečné ztráty míčů mě mrzí. Přesto bych řekl, že se s tím hráči vyrovnali po třech dnech přípravy dobře."

Některé výkony svých hráčů označil za zajímavé. „Hráče, které známe, hodnotit nebudu. Z těch nových, nebo co se vrátili z hostování, nárůst formy potvrdil třeba Němec a určitě mě zaujal Rosťa Chmelo, jenž na tu svoji výšku je i pohyblivý a umí i s balonem. Oba Španělé se pomaleji rozjížděli, závěr utkání zvládli už ale slušně. A ani Dobal a Rakovan rozhodně nezklamali, " konstatoval Hoftych.

Po skutečně nevídaném počtu zahozených šancí, které mj. měli v první půli Němec, Kalod nebo těsně před pauzou Kadula a po změně stran Hovorka, Linhart, Rýdel a Martinez, se šest minut před koncem domácí po akci španělského středopolaře Martineze konečně prosadili a Hovorka dal na 1:0. Jenže už o minutu později Káčer po odraženém míči dělovkou z hranice vápna prostřelil Rojíka na 1:1.

„Že jsme náskok neudrželi a dovolili soupeři tak brzy vyrovnat, mě netěší, víc mě však mrzí, že jsme víc gólů nedali už předtím. Kdybychom vedli dva tři nula, odpovídalo by to určitě víc té spoustě stoprocentních možností, které jsme si vypracovali. Že jsme je nedali, rozhodlo o tom, že jsme nevyhráli," uzavřel Hoftych.

Zato Žilina, která na jih dorazila s mladým týmem, remízu brala. „Reakce mužstva, které na gól soupeře dokázalo tak rychle odpovědět a hned vyrovnat, mě potěšila," netajil se spokojeností trenér Adrián Guľa. „Výsledek sice není teď důležitý, mladí hráči ale naznačili, že mají potenciál, který potřebujeme dále trpělivě rozvíjet. Pro naše hráče to byla další velmi dobrá zkušenost. V první půli jsme byli zakřiknutí a neměli jsme pohyb v ofenzivní části hry, ve druhém poločase jsme už přece jen byli víc aktivní," ocenil kouč MŠK Žilina (ta ještě týž den večer hrála s polským mistrem Legií Varšava 1:1).





Táborsko v Liberci odehrálo dobrý zápas





Byť fotbalisté druholigového FC MAS Táborsko prohráli svůj první přípravný zápas s Libercem 2:1, podle jihočeského trenéra Romana Nádvorníka mužstvo podalo na umělé trávě na severu Čech slušný výkon.

„Do utkání jsme vstoupili dobře, ale bylo vidět, že Liberec už deset dní trénuje a měl za sebou přípravný zápas. My jsme vyzkoušeli plno nových hráčů a chvíli trvalo, než se na hřišti seznámili," řekl Roman Nádvorník.

První poločas vyhrál účastník předkola Evropské ligy 1:0, když se po individuální chybě hostí prosadil křižnou ranou po zemi Hadaščok. Po obrátce přidal druhý gól týmu z Podještědí Kelič, jenž hlavou překonal Wintra v hostující brance po zahrání trestného kopu. Táborsku se podařilo snížit po krásném přenesení hry na pravou stranu a akci Presla, který „nastartoval svou motorku" a s přehledem zasunul balon ke vzdálenější tyči.

„Z testovaných hráčů se zatím nebudu k nikomu vyjadřovat. Řekli jsme jim, že mají čas se ukázat do soboty, kdy hrajeme turnaj v Hluboké nad Vltavou. Tentýž den rozhodneme, kdo pojede na soustředění do Písku, a kdo skončí," řekl Roman Nádvorník.

A v jakém složení hostující Táborsko hrálo: Winter – Sladký (46. Mašek), Hric (46. Gallo), Mráz (46. Štrbák), Rožman (46. Kotrba) – Šiml (46. Cíferský) – Džafić (Presl), Kočí (46. Javorek), Šimák (46. M. Vukadinović), Šilingr (Despotić) – Musiol (Bajić).





V sobotu na Hluboké





Fotbalisty obou druholigových mužstev z jihu Čech další zápasová prověrka čeká už tuto sobotu na turnaji na Hluboké.

Tam českobudějovické Dynamo změří síly s rakouským Steyrem (10.30) a pak Táborsko s Viktorií Žižkov (12.30).

Zápas o 3. místo je naplánován na 16.00 hodin a finále začne navečer v 18.00 hodin.

Ve vloženém zápase zpestří polední přestávku bývalí hráči pořádající Hluboké a českobudějovického Dynama: tato exhibice začne ve 14.30 hodin.