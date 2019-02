České Budějovice – Fotbalisté druholigového Dynama v prvním letošním přípravném zápase v pátek od 11.00 hod. na Složišti změří své síly s juniory pražské Sparty.

Fotbalisty Dynama čeká v pátek na Složišti v letošní premiéře zápas s juniorkou Sparty (11.00). | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

A dá se předpokládat, že po téměř dvoutýdenních tréninkových galejích se na páteční duel hráči Dynama těší. „Kluky bych chtěl pochválit, s jejich přístupem k náročné přípravě jsme naprosto spokojeni, pracují všichni na sto procent," vyzdvihl své svěřence za správný přístup k přípravě trenér David Horejš, dle něhož se realizační tým snaží také o to, aby kondici i vytrvalost si hráči rozvíjeli i herní formou. „Snažíme se být často na hřišti, byť běháme i v terénu a zaměřujeme se na sílu."

Vyvrcholením dvoutýdenního náročného tréninkového cyklu budou dva zápasy po sobě: po pátečním duelu s juniorkou Sparty hned v sobotu budějovičtí fotbalisté jedou do Rakouska k duelu s LASK Linec. „Hráči si určitě už rádi zahrají," soudí Horejš. „Převážně jsme totiž trénovali dvoufázově, a přestože jsme se snažili, když jedna fáze byla ostřejší, v té druhé volit třeba i přípravu v bazénu formou plaveckého tréninku, museli toho kluci zvládnout dost."

Přes maximální zátěž, kterou fotbalisté Dynama absolvovali, zdravotní stav týmu je solidní. „Nějaké zdravotní potíže ale jsou," vraštil čelo Horejš a dodal, že týden volna od doktorů například dostal Roman Wermke, drobné šrámy má Jindřich Kadula a viróza postihla Filipa Vaňka. „Brzy se ale i oni dají do pořádku a budou moci v přípravě pokračovat naplno dál," zadoufal trenér Dynama. „Pár kluků mělo i otlaky palců, avšak nic vážného," doplnil.

Přípravu s týmem absolvují všichni hráči, kteří se hlásili na Střeleckém ostrově na srazu A-mužstva před dvěma týdny. „Jsme v tomtéž složení, v jakém jsme přípravu zahájili," konstatoval Horejš a dodal, že se to týká také Michala Klesy, jenž se vrátil z hostování z divizního Českého Brodu a na zmíněném srazu nechtěl novinářům poskytovat rozhovory a s tím, že ještě není nic jistého, odmítavě mával rukou. „Michal se do přípravy zapojil, po předchozím zranění ale není stoprocentně fit a má tudíž v tréninku částečné úlevy," vysvětlil Horejš. „Domluvili jsme se, že ho nejdříve chceme vidět v zápasech a teprve pak se rozhodneme, zda tu zůstane, nebo ne," dodal.

S týmem se připravují i další novici, ať už sparťan Patrik Čavoš, anebo testovaný Milan Ujec a trojice mladých odchovanců Kadula, Havel a Martin Held, které si Dynamo stáhlo do přípravy z hostování z Písku. „Záleží jen na nich, jak teď odehrají ty dva zápasy, co bude dál," poznamenal Horejš, dle něhož vedení klubu jedná dál o možném posílení týmu o nějaké zkušené fotbalisty.

Pátečn zápas bude dle Horejše pro jeho svěřence náročnou prověrkou. „Čeká nás silný soupeř, mladíci Sparty vedou suverénně juniorskou ligu, je to kvalitní tým. Těší nás, že nám juniorka Sparty vyšla vstříc," pochvaloval si budějovický kouč páteční přípravu. Juniorka Sparty svou sílu na podzim potvrdila i na Složišti, kde v juniorské lize Dynamu nastřílela šest gólů (dva z nich Čavoš, jenž je teď na hostování právě v Dynamu, a dokonce třikrát se trefil Surmaj, který by měl hostovat v Táborsku).

„Původně jsme chtěli hráče rozdělit na dvě jedenáctky, ale kvůli několika marodům jsme od toho museli upustit a budeme se snažit, aby v obou zápasech všichni hráči odehráli co možná nejvíce minut. Především chceme vidět ty hráče, kteří v zimě přišli," podtrhl trenér David Horejš.





Táborsko v Nymburce se Slavií





Atraktivní přípravný zápas čeká v pátek fotbalisty FC MAS Táborsko, kteří se od 11 hod. střetnou v Nymburce s pražskou Slavií.

Pražané, kteří v zimě vehementně posilují, jsou v Nymburce od pondělí na týdenním soustředění, kam odjeli se všemi posilami. A jde o fotbalisty zvučných jmen: Jiří Pavlenka, Muris Mešanovič, Lukáš Železník, Josef Hušbauer, Jan Bořil, Antonín Barák a exbudějovický Zdeněk Linhart). Ze Slavie naopak Michal Švec zamířil do Bohemians, Josef Bazal na hostování do Jihlavy, Hrubý do Ostravy a Hrubeš do Slovanu Bratislava. Hostování klub umožní i Voltrovi.

Hned v sobotu fotbalisté Táborska zamíří do Prahy, kde se ve svém posledním zápase A-skupiny zimní Tipsport ligy střetnou od 13 hodin na Vyšehradě s prvoligovou Vysočinou Jihlava.

V sobotu se v prvním letošním přípravném zápase utká třetiligový FC Písek doma s divizním Milevskem (11).