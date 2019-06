„V pondělí ráno ještě máme trénink tady, oběd už budeme mít ve Frymburku a po něm máme první trénink v Loučovicích. Chceme se věnovat herním věcem, které bychom ještě chtěli doladit. Na každý den máme v plánu vždy dva tréninky,“ sděloval po sobotním zápase s Vlašimí trenér David Horejš. „Jen ve středu je změna, protože si odskočíme na přípravný zápas do Čelákovic,“ zmínil trenér Dynama ostrý test ligového nováčka proti úřadujícími mistru ligy Slavii Praha.

Na soustředění už nejede Tomáš Froněk, jenž do Dynama dorazil z Chrudimi na zkoušku. V sobotu s Vlašimí už nehrál. „Měl drobné zdravotní problémy a v té konkurenci, jaká teď v týmu je, by se jen těžko prosazoval. Proto jsme se rozhodli jeho testování ukončit,“ vysvětloval trenér David Horejš.

Naopak s týmem na Lipno pojede třiadvacetiletý defenzivní záložník Jiří Kulhánek, jenž přichází z pražské Sparty a na hostování působil mj. ve Vlašimi, Liberci a Trnavě,

„Ještě jeden hráč se připojí k týmu a absolvuje s námi i soustředění na Lipně,“ přidal další čerstvou informaci trenér Horejš. „Jenže jeho příchod ještě není zpečetěn podpisem, jeho jméno si tudíž zatím nechám pro sebe,“ dodal omluvně kouč Dynama, jenž se chystal se svými asistenty a vedením klubu vyhodnotit i názory na testy Karstena Ayonga. „To, jak se rozhodneme, se však hráč nejdříve dozví ode mě,“ pokrčil trenér Horejš rameny.

Ani jedno ze tří přípravných utkání ještě neodehrál stoper Lukáš Havel. „Je tam podezření na klíšťovou encefalitidu, nicméně všichni pevně věříme, že to tak vážné nebude a že se co nejrychleji dá do dohromady,“ zadoufal Horejš, dle něhož by absence mladého nadějného stopera, který se v uplynulé sezoně vypracoval mezi klíčové hráče mužstva, samozřejmě byla velkou nepříjemností.

Solidní výkony v přípravných kláních odvádí ukrajinský mladík Maksym Talovierov, jenž do A-týmu přešel z dorostu. „Chytil tu šanci tak, jak by to každý mladý hráč měl dělat,“ vyzdvihl trenér Horejš: „Jako u všech mladých kluků tam jsou ještě nějaké chybičky, ale nekouká nalevo napravo, v každém tréninku maká naplno a i v zápasech vypadá velice dobře.“

Na Lipno s týmem cestuje i exreprezentant Tomáš Sivok, který za svůj výkon proti Vlašimi sklidil od trenéra velkou chválu: „Na to, že tak dlouho nehrál, to zvládl velice dobře. Byla vidět ta jeho obrovská zkušenost, podrží balon, rozehraje, manšaft se o něj může opřít. Moc bych si přál, aby v týmu zůstal. I pro jeho přístup k mladým spoluhráčům, kteří se toho od něj po fotbalové stránce mohou hodně naučit.“

Chybět na lipenském soustředění by neměl ani brankář Jindřich Staněk, ačkoli se objevily informace, že vážný zájem o něj projevila mistrovská Slavia! „Mým přáním je, aby Stano zůstal. Pro nás je velice důležitým hráčem, je to však spíš otázka pro vedení klubu než pro mě,“ s pokrčením ramen uzavřel ožehavé téma trenér David Horejš.