Ještě před pěti roky hrála Malše Roudné divizi a nevedla si úplně nejhůře. V sezóně 2017/18 skončila v republikové soutěži na dvanáctém, tedy nesestupovém místě. Následoval ale strmý spád. Vedení klubu na podzim divizi nepřihlásilo a od nové sezóny se rozhodlo pokračovat v krajském přeboru.

POHÁR pro vítěze I. A třídy zvedli hráči Malše nad hlavu po vítězství 6:1 nad Čkyní. Foto: Lenka Průchová | Foto: Lenka Průchová

Mnozí exdivizní Malši považovali za jednoho z hlavních favoritů, jenže se stalo něco,co nepředpokládal snad ani ten největší pesimista. Roudné skončilo v krajském přeboru zcela nečekaně poslední a sestoupilo do I. A třídy.

„Divize už je na takovou malou obec příliš, krajský přeborje však pro Roudné ideální. Moc ale nechápu, jak se mu podařilo spadnout do té I. A třídy,“ kroutil před dvěma roky nevěřícně hlavou někdejší roudenský trenér a hráč Jan Třeštík, který na přelomu 80. a 90. let prožil v Malši nejlepší část své kariéry.

Malše Roudné si zrovna připomínala šedesáté výročí od založení fotbalového klubu a nejen on si přál co nejrychlejší návrat do nejvyšší krajské soutěže. „Když jsme před čtyřmi roky z krajského přeboru sestupovali, věřili jsme, že návrat bude otázkou jedné sezóny,“ přiznává popravdě šéf roudenského klubu Libor Šolc.

Roudné si však muselo počkat až do letošního června. Po výhře 6:1 nad Čkyní v závěrečném kole soutěže bylo jasno a postupové oslavy mohly propuknout naplno. S pohárem nad hlavou křepčili hráči i celý realizační tým. „Užil jsem si to stejně jako před téměř dvaceti lety, kdy jsme si také vybojovali postup do krajského přeboru. Klukům jsem to moc přál a jsem i za ně šťastný,“ popsal Šolc své pocity.

Slavit se přitom dalo už týden předtím, když Roudné vyhrálo 8:0 ve Lhenicích. Ano, čtete dobře, Malše měla na jaře fantastickou formu a podobné výsledky, jako v posledních dvou utkáních, nebyly v jarní části zdaleka ojedinělé. Po kanonádě ve Lhenicích bylo každopádně jisté, že Roudné neskončí hůře než druhé.

Situace v krajském přeboru nahrávala tomu, že z I. A třídy postoupí tři mužstva, tedy Roudné. Kouč Pavel Cepák ale tehdy oslavy postupu z druhého místa odmítal. „Objevovaly se různé spekulace, například jestli se do divize přihlásí Jindřichův Hradec. Byli jsme zkrátka nastavení tak, že chceme soutěž vyhrát. Chtěli jsme mít jistotu postupu z prvního místa. Proto jsme oslavy odložili až na poslední kolo,“ vysvětluje svůj postoj Cepák, jenž mužstvo převzal po Marcelu Tomáškovi přesně před rokem.

Už vloni Malši utekl postup doslova mezi prsty. Trpělivá práce se ale vyplatila a nyní už to vyšlo. „Hráči jsou zase o rok starší, získali zkušenosti a větší klid. Měli velkou vůli, byli výborná parta a celý tým táhl za jeden provaz,“ porovnal současné mužstvo s tím loňským Pavel Cepák. Na sociálních sítích ho svěřenci přezdívali „roudenský Mourinho“.

Kádr, který vybojoval postup, zůstal pohromadě, z Rakouska se naopak vrátil Filip Navrátil a z Nové Vsi přichází roudenský odchovanec Zbyněk Holý.

„Je zde spousta talentovaných mladíků a pokud bychom chtěli dál posilovat, mělo by jít o nějakého staršího kvalitního fotbalistu. Myslím však, že to není nutné, protože mladí kluci si zaslouží, aby dostali prostor,“ míní Ladislav Bernát, nový asistent trenéra Cepáka. K mužstvu přišel po konci nedávno skončené sezóny místo Jana Rezka, který ve funkci asistenta skončil.

Bernáta k práci v mužstvu přilákala skutečnost, že se v Roudném pracuje koncepčně a v klubu cítí určitou perspektivu. Nový trenér je dokonce přesvědčený, že Malše je v práci s mládeží nejlepší v okrese hned po Dynamu.

„Kluci mají chuť, mají vysokou tréninkovou morálku a nemusíme je přemlouvat. S takovým mužstvem je pak radost pracovat,“ pochvaloval si Ladislav Bernát průběh letní přípravy.

A mužstvo Roudného profituje z dobré práce s mládeží. Dorostence má pod palcem jako trenér Jiří Vlček, který nedávno oslavil půlkulaté 75. narozeniny. Do Malše Roudné přišel před třemi roky z juniorky Dynama, a jak sám říká, mezi roudenskými mladíky doslova pookřál.

„Těší mě, že pět hráčů, které jsem v minulosti trénoval v dorostu, se prosadilo v roudenském áčku a nyní pomohlo Malši do krajského přeboru. Je to dobrá práce trenérů Cepáka a Rezka,“ chválí Vlček své kolegy.