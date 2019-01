Rudolfov – Roman Říha prožil bezgólovou premiéru v roli hlavního kouče a bod bral, i když Rudolfov hostil poslední tým tabulky – Sedlici.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Michal Pavlík

"Bylo to typické první utkání. Nervózní, z obou stran spíš bojovné než fotbalové," nemohl přehlédnout řadu nepřesností.

Jako pozitivní vypíchl fakt, že jeho tým neinkasoval. Nováček Jiří Šiller se ukázal jako posila mezi tyčemi. „Bude oporou," věří Říha a podotkne, že o příchod gólmana se zasloužil už jeho předchůdce: „Jan Klimek chtěl Šillera přivést místo Věnečka."

Hosté hráli od podlahy, jak se od týmu, který bojuje o záchranu, očekává. „Bylo znát, že potřebují každý bod," přiznává trenér Roman Říha.



Rudolfov musel oželet domácí hřiště, azyl na Složišti ale nebral jako handicap. Ani fakt, že se hrálo na umělé trávě. „Celou zimu jsme jezdili na umělku trénovat, takže na to se vymlouvat určitě nebudeme," kroutí hlavou kouč.



Velkou, přímo gólovou šanci měl Hlubocký! Hlavičkoval po rohu, hosté z brankové čáry odvraceli balon do bezpečí.

Nová tvář v dresu SK, Radim Pouzar, zahájil jaro se zdravotními problémy. „Jeho svalové zranění se ukázalo jako vážnější, než jsme si mysleli, tak uvidíme, jak dopadne vyšetření ultrazvukem," krčil včera rameny trenér Říha.



Druhá z velkých posil, Jiří Hrbáč, je naštěstí fit a ve formě. „Hrál dobře, spoustu toho naběhal, bylo ho plné hřiště!" chválí kouč, jenž v dalším kole míří s týmem do Dačic: „Určitě bychom chtěli bodovat."



Příští kolo KP: Kaplice – Prachatice, Dražice – Třeboň, Jankov – Soběslav, J. Hradec – Veselí, Písek B – Osek, Dačice – Rudolfov, Sedlice – Hluboká, Čimelice – Želeč.