Týn nad Vltavou – Aby Olympie v zápase na svém stadionu pětkrát lovila míč ze sítě, na to nejsou týnští diváci zvyklí.

Ani hráči ne! Není divu, že trenér Jaroslav Vondrášek byl z výsledku proti Blatné (1:5) rozmrzelý.



Domácí fotbalisté tvrdili, že hlavně o přestávce si v kabině kouč nebral servítky. „Soupeř byl podobný jako před týdnem Prachatice – rychlý a důrazný. Zápas jsme prohráli v prvním poločase, kdy jsme si nechali dát čtyři branky. Sami jsme se hrozně těžko dostávali do zakončení. Musíme na hře poctivě zapracovat, abychom příští zápas s nováčkem z Hradiště zvládli. Jiná cesta k bodům nepovede," podotkl Vondrášek, jenž nad svým týmem hůl neláme: „Manšaft na sobě maká. Musíme však věci přenést do mistrovských utkání," přeje si.



Týnu pustila žilou řada odchodů. „Odešlo sedm hráčů základní sestavy a mladí chlapi, kteří za ně teď naskakují, potřebují nějaký čas. Ještě nejsme ve fázi, kdy by rozhodovali zápasy. Je to o poctivé práci, zatím ji vidím, a proto věřím, že tenhle mladý manšaft bude mít v budoucnosti opět velkou sílu," očekává Jaroslav Vondrášek, že Olympie se vrátí v I.A třídě mezi elitní kluby.

Konsolidovat tým a postupně najít nové lídry. I to bude úkol pro tuto sezonu. „Nechtěli jsme to, ale situace se tak vyvinula odchodem hráčů. Přesto pořád máme jako cíl uhrát umístění mezi prvními třemi," ujišťuje Jaroslav Vondrášek, že Olympie nechce ani bez bývalých opor Štose, Kokeše či Plojhara hrát v soutěži podřadnou roli. „Před nimi odešel v zimě Vařil, chybí Mravec, kariéru ukončil zkušený hráč Pomije," připomněl kouč jména, která dnes už v sestavě fotbalistů Týna nad Vltavou nenajdete.