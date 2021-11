Domácí skórovali v závěru poločasu z penalty a na konci zápasu z brejku. „Byl to soupeř už nad naše síly, i když díky urputnosti a snaze jsme dlouho drželi s favoritem krok. Bylo znát, že spousta studentů UK hraje třetí ligu a divizi,“ říká Jakub Horák, manažer týmu, působící na škole jako zástupce ředitele pro výzkum, vývoj a tvůrčí činnost Ústavu znalectví a oceňování.

Do čtvrtfinále tým VŠTE postoupil ze skupiny, v níž dvěma brankami Sochůrka, jednou Máchy a Bačáka porazil Lékařskou fakultou UK v Plzni 4:0 a díky gólu Ficala remizoval se Západočeskou univerzitou 1:1.

Univerzitní liga fotbalistů. VŠTE ve čtvrtfináleZdroj: Deník/ Zdeněk Zuntych

„Postup ze skupiny byl našim základním cílem. A pokládáme ho za úspěch, protože třeba Západočeská či Karlova univerzita, které jsou už v semifinále, mají i sportovně založené fakulty a vybírají z mnohem většího počtu hráčů,“ dodal Jakub Horák.

Mužstvo VŠTE tvoří studenti, hrající od divize po okresní soutěže. V kádru má na 35 studentů, z nichž je téměř polovina teprve v prvním ročníku. To mu dává další perspektivu. „Měli jsme skvělou partu i mimo hřiště a kabinu. To téhle myšlence, podporující univerzitní sport, dává další smysl,“ dodává kapitán Leoš Peroutka. Ten spolu s Matějem Sochůrkem nebo Jindřichem Sojkou patřili k tahounům týmu.

Fotbalový tým VŠTE letos čeká už jen dokopná a rozloučení se sezonou. Příprava na tu novou začne na jaře. Její součástí by se mělo stát i v poslední době trochu pozapomenuté vysokoškolské derby s Jihočeskou univerzitou. „Ale uvidíme, co koronavirová pandemie dovolí. O druhý ročník Univerzitní fotbalové ligy bychom ale neradi přišli. Ta soutěž má velký potenciál,“ uzavřel Jakub Horák.

V nové Univerzitní fotbalové lize se letos představilo 13 univerzit rozdělených do čtyř skupin. Vedle VŠTE to byla plzeňská Lékařská fakulta UK, Západočeská univerzita, pražské univerzity ČVUT, UK, ČZU, VŠCHT a VŠE, Univerzita Pardubice, Univerzita Hradec Králové, UP Olomouc, UTB Zlín a Masarykova univerzita Brno.