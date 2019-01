Strakonice – Tuto sobotu odpoledne od 13 hodin se ve strakonické STARZ hale uskuteční druhý ročník benefičního klání v halovém fotbale.

Martin Vozábal i letos přiveze do Strakonic do dražby dresy špičkových evropských klubů. | Foto: Deník/Jan Škrle

Jeho výtěžek půjde na konto strakonické Mateřské školy speciální v Plánkově ulici.

Už loni, kdy se tato benefice konala ve Strakonicích poprvé, si její účastníci průběh celé akce pochvalovali. „Přišlo se podívat kolem dvou stovek diváků a myslím si, že odcházeli spokojeni,” vzpomíná bývalý ligový fotbalista Martin Vozábal, jenž v této době působí jako asistent trenéra v prvoligovém Dynamu. „I díky divákům dostaly děti z mateřské školy téměř čtyřicet tisíc korun,” vyzdvihl Vozábal, dle něhož i vstupné jde na konto zmíněné mateřské školy.

Martin Vozábal je společně s Milošem Sedláčkem duší celé akce. „Když mě loni místní pořadatelé oslovili, zda se chci na benefici podílet, byť jsem věděl, že starosti s tím určitě budou, vůbec jsem neváhal,” říká bývalý dlouholetý kapitán Dynama.

Ten si letos vzal na starost zajistit na sobotu do Strakonic účast ligového výběru. „Loni byl jen jeden zápas, ve kterém se Strakonice střetly s futsalisty Česka, letos se vedle těchto dvou celků zúčastní i tým ligových fotbalistů, takže se bude hrát turnaj tří týmů,” přibližuje náš strakonický kolega Jan Škrle.

Martin Vozábal to při skládání ligového výběru měl dost složité. „Ne, že by kluci neměli zájem, jenže po sezoně se někteří z nich dávají zdravotně do pořádku, další jsou na dovolené,” vysvětloval.

Byť na definitivní potvrzení účasti ještě od pár oslovených hráčů čeká, už teď má pohromadě silný tým s celou řadou zvučných jmen. „Určitě se představí Martin Latka ze Slavie, na sto procent dorazí dynamáci Zdeněk Křížek a Zdeněk Ondrášek, stejně tak i příbramský Koukal, na devětadevadesát procent mi to slíbil i Láďa Volešák ze Slovácka,” vypočítává Vozábal.

Další známí hráči účast přislíbili předběžně, tak je Vozábal nechce dopředu jmenovat. „Na rozdíl od loňska nepřijede Marek Kulič, jenž je na dovolené,” lituje „Vozi” absence známého fotbalového hračičky, jemuž je fotbal v hale hodně blízký. „Hrají ale čtyři hráči v poli a brankář, takže tolik hráčů není třeba. Určitě si vystačíme,” usmívá se Vozábal.

Byť o výsledky tentokráte ve Strakonicích až tolik nepůjde, diváci se mohou těšit na zajímavé duely. V hale totiž míč velice dobře ovládají i hráči z výběru futsalistů a plážových fotbalistů Česka, druhé housle určitě nebudou chtít hrát ani domácí borci z týmu Strakonicka.

Zajímavostí je, že o pořadí v turnaji nerozhodnou body, ale počet nastřílených gólů!

Součástí sobotní benefice je i dražba dresů špičkových fotbalových klubů. „Přivezu pětadvacet dresů klubů z celé Evropy,” tvrdí Martin Vozábal a jmenuje dres Leverkusenu od Kadlece, či z Bordeaux od Plašila. „Taky od Jardy Černého z Turecka a spoustu jiných,” dodává Martin Vozábal.



Kdo by měl mimo jiné přijet



Výběr ligy: Křížek, Latka, Koukal, Ondrášek, Volešák, Vozábal

Futsalisté Česka: Boček, Kubice, Kolařík, Dlouhý, Chalupa, Židlický, Player, Stejskal, Malý

Strakonicko: Kučera, Glazunov, Janů, Švehla, Mrkvička, Zušťák, Káník, Repa, Benedikt, Kostka

(vstupné 50 Kč, děti zdarma)