V jihočeské metropoli se chystá třetí ročník populárního turnaje mladých fotbalistů se silnou mezinárodní účastí. Uskuteční se ve dnech 6. – 7. července 2024 a hrát se bude opět ve sportovních areálech na Složišti a v Roudném. Děti čeká mimořádný zážitek.

Mezinárodní turnaj mladých fotbalistů proběhne ve dnech 6. - 7. července tohoto roku. Foto: Budweis cup | Foto: Deník/Michal Havelka

Ve fotbalovém prostředí znamenal Budweis Cup skutečný pojem. Hrával se od druhé poloviny 90. let a do Budějovic tehdy jezdilo na 160 družstev z celého světa. Turnaj tehdy pořádal krajský fotbalový svaz v čele s Jiřím Krauskopfem. Odehrálo se sedm ročníků, pak i kvůli Krauskopfově odchodu ze svazu turnaj skončil…

Před třemi roky se zástupci mezinárodní organizace Euro-Sportring ve spolupráci se Spolkem Pro Podporu Sportu rozhodli turnaj oživit a když o to měli zájem i na krajském fotbalovém svazu, restartu nestálo nic v cestě. Mezinárodní turnaj letos získal oficiální záštitu předsedy FAČR Petra Fouska a podporu města České Budějovice a Jihočeského kraje.

Ředitel turnaje Štěpán Sokač oceňuje spolupráci i s dalšími důležitými subjekty. „Poděkování patří Jihočeskému KFS a OFS s jejich předsedy Pintérem a Šolcem a také klubům SK Dynamo Č. Budějovice a TJ Malše Roudné,“ vyzdvihuje kooperaci s fotbalovými svazy ve městě a předními kluby na Českobudějovicku, na jejichž hřištích se dohromady odehraje více než 200 turnajových zápasů.

Po dvou rocích si mamutí turnaj na českém jihu získává renomé i za hranicemi naší vlasti. „Budweis Cup se v hodnocení evropských turnajů umístil v první desítce a do budoucna slibuje velký potenciál v návštěvnosti týmů z celé Evropy. Uvědomujeme si, že se jedná o dlouhodobý proces, proto si velice vážíme podpory všech partnerů a institucí,“ říká k lichotivému vysvědčení za celý organizační výbor Sokač.

Svátek mládežnického fotbalu láká nejen termínem na začátku prázdnin, ale přináší zajímavou konfrontaci fotbalové kvality s letní pohodou v největším jihočeském městě, což rozhodně stojí za to zažít. „Letos předpokládáme účast 90 družstev ve všech mládežnických kategoriích,“ předpokládá ředitel turnaje. „Velký nárůst přihlášek evidujeme především ze zahraničí. Pro česká mužstva je to ideální možnost poznat atraktivní soupeře ze zahraničí, s nimiž by se jindy nestřetla,“ dodává Sokač k účasti celků z Německa, Rakouska, Slovenska, Polska, probíhají jednání i s týmy z Kypru a dalších zemí EU.

Velkolepá událost se navíc chce dostat opět o krůček dál než předtím. „Návštěvníci se mají určitě na co těšit, doprovodný program se bude nést v duchu EURA 2024,“ prozrazuje hlavní organizátor v pořadí třetího ročníku, jehož tváří bude známá osobnost z fotbalových trávníků. Předloni to byl Jan Koller. „Jméno ambasadora zatím nebudeme prozrazovat,“ říká Sokač.

Turnaj každoročně přiláká tisícovku hráčů i hráček všeho věku v těchto kategoriích - mladší přípravka (U09), starší přípravka (U10), starší přípravka (U11), mladší žáci (U12), mladší žáci (U13), starší žáci (U15), mladší dorost (U17) a rozšířen nově o starší dorostence (U19).

Na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. proběhlo v minulých ročnících oficiální zahájení. Volnočasový program láká k poznávání krás Jihočeského kraje. Víkendový turnaj uzavře slavnostní ceremoniál UEFA, na němž každý účastník obdrží medaili na pódiu.

Budweis Cup je otevřený pro všechny kluby. Přihlášky stále běží, uzávěrka je 31. 5. 2024. Možnost zapojit se mezi letošní účastníky najdete přímo na oficiálním webu turnaje na https://www.euro-sportring.com/cz/budweis-cup