Příměstský fotbalový kemp v Českých Budějovicích nabídl příležitost prázdnin s fotbalem. "Je sice příměstský, ale máme tady hráče ze dvaceti jihočeský klubů." Na stadionu SKP se proháněli fotbalisté ze Strakonic, Veselí nad Lužnicí, Nových Hradů, Protivína…

Příměstský fotbalový kemp v Českých Budějovicích | Video: Deník/ Kamil Jáša

"Příměstský kemp to je ve smyslu, že děti jdou odpoledne domů, ale rozhodně není jen pro fotbalisty z Českých Budějovic," říká Jiří Krauskopf, podle kterého se nejednalo o klasické soustředění. "Snažíme se, aby se děti naučily i to, co třeba ze svých klubů neznají."

Vysoké teploty přímo během kempu byly místy až otravné. "Hlavně pro trenéry," smál se Ladislav Bernát. "Museli jsme se tomu přizpůsobit," doplnil Krauskopf. "Dělali jsme častější přestávky, aby se kluci mohli napít. Říkali jsme jim, že nalít vodu do žaludku není zahnání žízně," vysvětluje s úsměvem.

Podle Krauskopfa je chuť chlapců a děvčat do fotbalu i během prázdnin obrovská. "Mají ji až moc velkou," přikyvoval. "Museli jsme je občas v tom horku krotit." Fotbal od rána až do odpoledne. "Někteří přijdou ve čtvrt na osm, vezmou míč a hned jdou kopat. Po obědě jsme jim naplánovali klid, aby si chvíli sedli někam do stínu. Ale sluníčko fotbalistů zase tolik nevadí. Mají míč a to je pro ně modla."

Triumf Vondroušové! Gratuluje i medailista z olympijských her Radek Ťoupal

Za TJ Sedlec hraje František Haragal: "Tam mám v sezoně jeden až dva tréninky za týden. "Fotbal je kolektivní sport, to mě na něm baví ze všeho nejvíc. Nahráváme si, je to zábava."

Ladislav Bernát zkušeným okem průběh kempu, který uspořádal Jihočeský fotbal, zhodnotil: "Zvládli jsme všechno bez zranění, s kempem v létě 2023 je spokojenost."

Trenéry po celý týden byli: Bernát, J. Krauskopf, Vondrášek st. (vš. licence UEFA), Záviš, Filip, Prokeš s Vondráškem ml. (vedli v tandemu brankáře). Hosty byli trenéři Pouzar (RFA), Mazanec (Grassroots OFS), Starý (JFA), Florián (Soběslav) a Zd. Krauskopf (T. Sviny). Záštitu nad kempem převzali senátoři Tomáš Jirsa, Ladislav Faktor, Tomáš Fiala a Marek Slabý.

"Poděkování patří také činovníkům fotbalového klubu SKP České Budějovice za možnost pronájmu areálu a oddílu TJ Nové Hrady za zapůjčení mikrobusu k přesunům dětí na obědy."