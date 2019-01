Borovany - David Tomášek skončil po přátelském fotbalovém utkání v nemocnici se zlomenou stehenní kostí. Už bez emocí, přesně po třiceti dnech, které dnes uplynuly od operace, odpovídal na dotazy Deníku. Článek v kompletním znění najdete ve čtvrtečním vydání.

David Tomášek skončil po přátelském fotbalovém utkání v nemocnici se zlomenou stehenní kostí. Už bez emocí, přesně po třiceti dnech, které dnes uplynuly od operace, odpovídal na dotazy Deníku:



Fotbal někdy bývá krutý, projela ti po zákroku celým tělem okamžitě velká bolest?

V první chvíli mě to ani nebolelo, protože jsem byl v šoku. Až když jsem si nohu prohlédl, tak mi vlastně došlo, co se stalo a začal jsem řvát.

Operační zákrok o den později jsi přijal s úlevou?

Pak to bolelo hodně, byl jsem strašně rád za úlevu, která se dostavila po operaci.

Oba dobře víme, že to nejde, ale kdyby šel vrátit čas, šel bys do souboje jinak?

Přesně tuto otázku jsem si sám pro sebe kladl několikrát. Udělal bych to stejně!! Šel bych do toho naplno jako do každého souboje, který jsem kdy podstoupil.

Proklínáte ještě po měsíci fotbalového protivníka, který se v souboji objevil?

Nejsem naštvaný na soupeře, věřím, že to neudělal schválně, ale docela mě mrzí, že se mi ani neomluvil.

Už lékaři předpověděli, jak dlouho bude trvat tvoje rekonvalescence? Jak dlouho budeš bez fotbalu?

Jak dlouho to přesně bude, se říct nedá. Po čtyřech týdnech začínám na nohu za pomocí berlí došlapovat. Z toho mám obrovskou radost.

Takže už se pomalu vracíš myšlenkami zase zpátky mezi spoluhráče? Znovu už přemýšlíš nad fotbalem?

Na fotbal myslím, ale je neuvěřitelné, jak mi noha strašně zeslábla a zhubla. Doktoři říkali, že jsem mladý, že se to zahojí velice dobře, že bych s tím neměl mít v budoucnu problémy. Pevně v to věřím.

Už jsi začal s posilováním?

Denně s nohou cvičím, doufám, že začátkem června už budu zase lítat po hřišti. Ale rozhodně nic nechci uspěchat, samozřejmě vím, že to není lehké zranění.



Klobouk dolů před tím, jak situaci zvládáš…

Ve všem mi teď strašně pomáhá rodina, trenér Vlček a také kamarádi. Díky nim všechno zvládám s obrovským optimismem.



Studuješ Střední ekonomickou školu v Č. Budějovicích, jak zvládáš studium?

Škola je teď trošku problém. Zameškal jsem hodně látky, ale učitelé mi vycházejí celkem vstříc, tak se to dá zvládnout, i když je toho hodně. Věřím v brzký návrat na hřiště, věřím, že zase brzy naskočím do plné zátěže.