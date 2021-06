V kapse ho hřeje pozvánka do reprezentace ČR. A tak si přípravný pobyt v kádru týmu U21 v Hluboké nad Vltavou užívá plnými doušky. "Určitě jsem moc rád, že jsem tady," přikyvoval pár minut před tréninkem. "Prakticky rok jsme nic nehráli," připomněl trápení fotbalistů v neprofesionálních soutěžích. "Nám ji zrušili, a tak jsme nemohli odehrát žádný zápas," hodnotil ofenzivní šikula.

"Jsem ale rád, že tady můžu být, že můžu reprezentovat Českou republiku."

Rodilý Jihočech přestoupil do Sparty z českobudějovického Dynama. Dalo by se říct, že v Hluboké nad Vltavou je "doma". Sám si to ale tak úplně nemyslí. "Spíš bych řekl, že to mám domů kousek," pohodil hlavu na jihozápad, směrem kde zhruba sedmdesát kilometrů od hlubockého zámku je lipenská přehrada. "Jsem z Horní Plané," pousmál se fotbalista s reprezentačními ambicemi. Problémy s náročným tréninkem Matěj Ryneš vůbec nemá. "Trénujeme dvakrát denně, většinou taktickou přípravu," dodal.