Je tady Zaměstnanecká Liga Deníku. Na otázky před turnajem odpovídali zástupci firmy GPN GmbH.

Zaměstnanecká liga Deníku v Nové Vsi | Video: Deník/ Kamil Jáša

Tým GPN GmbH se představí 14.9. v Nové Vsi. V areálu už je všechno nachystáno, zajištěno. V Nové Vsi se už teď těší na kvalitní zápasy. Deníku odpověděl Jiří Tůma, mistr GPN GmbH - organizační složka Česká republika.

Co rozhodlo, že jste se přihlásili do turnaje - vidina zábavného dne, motivace předvést se, sen o výhře, nebo něco jiného?

Motivací je pro nás výhra. Určitě nás také zajímá, jak jsou na tom jiné týmy, takže rádi poměříme síly s ostatními. S kolegy se rád uvidím i mimo práci, kromě toho každý pohyb navíc se počítá.

Jaké máte vlastně ambice v turnaji?

Samozřejmě vyhrát celý turnaj.

Co byl váš dosavadní největší fotbalový/sportovní zážitek?

Finále mistrovství světa 2022 v Kataru mezi Argentinou a Francií, zápas byl napínavý až do konce. A určitě by bylo fajn zažít tu atmosféru přímo na stadionu.

Koho ze současné fotbalové reprezentace nejvíce obdivujete a proč?

Přiznám se, že v současnosti není nikdo, koho bych nějak zásadně obdivoval. Mám určité výhrady vůči stylu naší reprezentace, ale třeba se dočkáme zlepšení.

Pokud vyhrajete celorepublikové finále, poletíte za odměnu na výlet do Evropy. Který zápas vás láká vidět?

Rád bych se podíval do Španělska na zápas Realu Madrid proti Villarreal CF.

Komu fandíte, jste v týmu zajedno?

Každý fandíme jinému týmu, jsou mezi námi příznivci Villarrealu, Realu Madrid, Barcelony, Chelsey …. Ale ať se soupeři neradují, s kolegy táhneme za jeden provaz a máme zálusk na trofej.