Českobudějovicko – Okresní přebor fotbalistů zná vítěze i poražené. Byl napínavý až do konce, o záchranu se bojovalo do poslední chvíle!

Kanonýr Tomáš Harant obchází v Nemanicích domácího obránce Jana Křiváčka. | Foto: Deník/Michael Kalinics

Přeborníkem se stala rezerva Malše Roudné a postupuje do I.B třídy. Až závěrečné 26. kolo rozhodlo o tom, že kromě posledního Lišova B sestoupí i Nemanice. Těm doma stačilo uhrát s Lokomotivou bod, ale nedosáhly na něj – hattrick kanonýra Tomáše Haranta (a pád Olešnice z I. B) je posílá do třetí třídy. Při shodě bodů s Rudolfovem B, který v sobotu vyhrál v Nových Hradech, rozhodly v neprospěch Nemanic vzájemné zápasy.

HLUBOKÁ B – TÝN B 2:0 (0:0) – V deštivém počasí se hrálo – s přibývajícím časem na čím dál náročnějším terénu – kvalitní utkání. Ve 3. min. hosté za pomoci domácího brankáře Hrtuse orazítkovali brankovou konstrukci. Poté domácí šance zahodili M. Sedlický, Rubick a Brom, a tak první poločas skončil bez branek. Druhou půli byli hosté aktivnější, a to především díky Lisnerovi, jenž v 65 min. z trestného kopu trefil opět jen brankovou konstrukci. Když to už vypadalo, že se oba celky rozejdou smírně, udeřil jarní spasitel Hluboké Jiří Povišer. V 85. min. vybojoval balon u hostující šestnáctky a střelou pod břevno nedal brankáři šanci. V 90. min. udeřili domácí podruhé, když z brejku se prosadil M. Sedlický. Hlubočtí si tímto vítězstvím zajistili třetí místo, a tak oslavy mohly propuknout. Trvaly až do rána. Řídil rozhodčí Feitl. ŽK 2:0. Diváci: 40.

H. STROPNICE – ČT. DVORY B 2:2 (1:1) – Domácí (netradičně již v sobotu dopoledne) i hosté nastupovali do utkání s vědomím, že mají setrvání v soutěži jisté, a tak se očekával oboustranně uvolněný fotbal. Na hřišti to tak ale nevypadalo, obě mužstva hrála docela svižně a v některých momentech i pěkně od podlahy. Gól padl hned na začátku. V l. min. po chybě hostující obrany se před brankáře Voneše dostal Hanzal, jehož střelu brankář vyrazil, a z dorážky uklidil míč do sítě Němec. O takovém úvodu se domácím ani nezdálo! Hosté však brzy vyrovnali hru i brankový účet. Ve 12. min. po rychle kombinační akci po levé straně hřiště srovnal skóre nikým neatakovány Pavel Trnka. A pak se konečně začal hrát fotbal, na který se všichni těšili. Obě mužstva solidně kombinovala a zajímavé akce se střídaly před oběma brankami. Domácí byli přece jen aktivnější a při střelách Kotrče a Szypuly zachránilo hosty břevno. Po brance volala také krásná akce domácího obránce Bušty. Hosté odpověděli střelou Čepičky do tyče. Do druhého poločasu vstoupili aktivněji hosté a ve 49. min. se ujala tvrdá střela Janury z hranice pokutového území. Domácí se ale s porážkou nechtěli v žádném případě smířit, a tak vrhli všechny síly do ofenzivy. Odměnou jim byla vyrovnávací branka Kotrče v 80. min., kdy se trefil hlavou po centru z pravé strany hřiště. Remízu nakonec brali všichni, i když domácí přece jen toužili po vítězství o něco víc. Před 30 diváky pískal rozhodčí Samohejl, karty nehlášeny.



VLTAVA – HRDĚJOVICE B 2:1 (1:1) – Jak Vltava, tak Hrdějovice dohrávaly sezonu v absolutní pohodě, oběma týmům už o nic nešlo. Zápas od úvodní minuty přinesl bezstarostný fotbal, ve kterém měli na vrch hosté, ačkoli se představili v notně kombinované sestavě. Ve 13. min. se nepodařilo vltavské obraně přesně odkopnout balón a hrdějovický štírek Pražský dostal nabídku na samostatný únik. Mladíček si poradil jako ostřílený mazák a střelou k tyči poslal hosty do vedení. Vltava mohla srovnat ve 20. min. Lackem, ale jeho hlavička z několika kroků šla vedle. Domácí postupem času převzali iniciativu. Ve 27. min. dostal překvapivou nahrávku za domácí obranu Bukovinský, jenže Z. Pícha v brance Vltavu podržel. Vzápětí. Kuta prošel do velkého vápna přes dva obránce Hrdějovic a prudkou přihrávkou vyzval ke skórování Lacka, jenž svou třetí šanci v zápase už proměnil. V závěru první půle podtrhnout Kuta, ale jeho štiplavý pokus dokázal hostující brankař vytěsnit na roh. Ve druhé pětačtyřicetiminutovce už na hrací ploše kralovala pouze Vltava. Hosté si za celé druhé dějství vytvořili jen jednu jedinou střeleckou příležitost. Vltava se dostala do zaslouženého vedení v 65. min., kdy P. Pícha přehodil z autového vhazování celou obranu, včetně brankáře, a Gališ hlavou nemohl nedat. Domácí pak ve své aktivitě polevili, ale hosté jako by ani netoužili po vítězství. Na sídlišti se tak dohrávalo víceméně z povinnosti. Hráno bez karet, přihlíželo 30 diváků.

N. HRADY – RUDOLFOV B 2:5 (0:2) – Rudolfovští potřebovali pro naději k záchraně vyhrát a podle toho se zápas odvíjel. Branky v prvním poločase vstřelil v 9. a 39. min. Brom. Když ve 46. min. přidal Kubů třetí branku, vypadalo to s domácími zle. Pak se ale probudil kanonýr R. Brousek a dvěma góly v 54. a 58. min. snížil na rozdíl branky. Rudolfovští měli rychlou odpověď a na ni už domácí nedokázali reagovat. Na 4:2 zvýšil v 60. min.Vaněček a skóre uzavřel v 68. min. Benhák. Pak se utkání v klidu dohrávalo. Rozhodčí Samohejl, hráno bez karet. Diváci: 60.

SEDLEC – D. BUKOVSKO 2:4 (0:2) – V 10. min. se hosté dostali do vedení po trestném kopu Zahradníka. V 15. min. zvýšil Chochol z penalty, nařízené po ruce domácích. V dresu Sedlece se do šancí dostali Reindl a Jiří Jodl, ale oba netrefili bránu. Hned ve 46. min. snížil střídající Andrle, po něm se dostal do dvou šancí Šindelář, ale ani jednu neproměnil. V 59. min. vyrazil hostující brankář Paur střelu Radka Jodla a dorážka Peterky mířila do tyče! V 62. min. vyrovnal Reindl. V 77. min. dostal hosty do vedení po trestném kopu ze 17 metrů střelec Chochol. Pak dvakrát hlavičkoval Šindelář mimo. Skóre uzavřel dolnobukovský Dvořák gólem v 86. min. Hráno před 30 diváky, ŽK 2:1, rozhodčí nehlášen.



ROUDNÉ B – LIŠOV B 9:1 (3:1) – Do posledního utkání nastoupila rezerva Malše v sobotním dopoledni s cílem rozloučit se s diváky i okresním přeborem výhrou. To se jim také podařilo, i když prvních dvacet minut hosté srdnatě drželi s malšany krok, a dokonce se ujali vedení. Ovšem po pěti minutách byl výsledek 2:1, když do útoku zavelel kapitán Vogl a dvěma trefami z 20 metrů poslal Roudné do vedení. Ve druhém poločase hostující celek odpadl a rozjel se brankostroj domácích hráčů. Branky: Vogl, Douda 2, Řežáb, Frühbauer, Dráb, Lerch, Šolc – Vávra.

NEMANICE – LOKO ČB B 2:4 (1:2) – Hosté přijeli posíleni o několik pendlů z A týmu a začali lépe, navíc je pěknou střelou poslal do vedení kanonýr Harant. Ve 25. min. už vedli 2:0, protože zmatku v obraně využil opět Harant. Domácí stačili do poločasu snížit z pěkné individuální akce Petrem Kolářem. Ve druhé půli šla Lokotka opět do dvoubrankového náskoku, z brejku skóroval mladý Tauber. Trestný kop Bartoše pak dorazil domácí střelec St. Dubský st. na 2:3. Domácí zatlačili, blízko vyrovnání byl Petrovič, avšak před prázdnou bránou zvolil nadbytečnou kličku… Jeden z vrbenských brejků v závěru využil neudržitelný útočník Harant, a zpečetil tím nečekaný sestup Nemanic do třetí třídy. Pískal rozhodčí Knotek. ŽK 1:1. Diváci: 40.