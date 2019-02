České Budějovice – Devatenáctiletý útočník Zdeněk Linhart se už na jaře v I. lize prosadil do základní sestavy českobudějovického Dynama a pevné místo v ní zatím stále má i ve druhé lize.

Zdeněk Linhart věří, že v Mostě by dynamo mělo bodovat. | Foto: Deník/ Václav Pancer

Jeho pozicí neotřásly ani příchody celé řady posil.

Se čtyřmi góly jste nejlepším střelcem týmu, nicméně všechny ty čtyři góly jste dal Žižkovu a Vltavínu, kdy jste vždy hladce vyhráli. Proč vám to tak nepadá i v méně jednoznačných kláních?

Je to o tom, zda ty své šance proměním, anebo ne. Ve většině zápasů ty šance byly a šlo jen o to, zda ty góly dám, či ne.

V šesti zápasech z osmi jstě vyšel střelecky naprázdno.

Jsem si vědom, že je to jak kdy… Budu se snažit ty góly dávat pravidelně. Vím, že by bylo lepší, kdybych ty čtyři góly dal ve čtyřech zápasech než jen ve dvou…

…a hlavně v zápasech, které byste díky těm vašim brankám také vyhráli, ne?

Přesně tak. Právě ty šance, které jsem nevyužil, jsme potřebovali proměnit, protože nakonec jsme ty zápasy prohráli.

Cítíte na sebe nějaký tlak, když nedáte takovou šanci, jakou jste měl doma třeba hned na začátku utkání s Ústím?

Pochopitelně, že jsem si od spoluhráčů vyslechl své. Nějaký tlak tam určitě byl, s tím se ale musím dokázat poprat.

V Praze proti Vltavínu jste se konečně zase zapsal mezi střelce, takže toho tlaku jste se přece jen trošku zbavil?

Samozřejmě, že jsem byl moc rád, že mi tam konečně zase spadlo, navíc hned dvakrát. Snad i ten tlak ze mě přece jen spadl.

Na Vltavínu jste vyhráli 5:0, pak jste uspěli i doma s Bohemians. Věříte tudíž, že jste z nejhoršího venku, že jste už tu krizi překonali?

Doufám, že ano. Akorát to potvrdit musíme teď v neděli i v Mostě. Tam uvidíme, zda z té krize už jsme venku a zda i dál budeme bodovat.

Vylepšila se po posledních výsledcích i atmosféra v kabině?

Určitě. Atmosféra v kabině teď vůbec není špatná.

Přispěly k té lepší atmosféře i příchody nových hráčů?

Jsem přesvědčen, že ano. Myslím, že i na hřišti bylo vidět, jak se prosazovali, že to pro nás budou posily. Třeba Martin Vyskočil měl proti Vltavínu hned ve svém prvním zápase tři gólové asistence. Anebo Pavel Hašek, jak teď hrál proti Bohemians, to byla paráda. Všechno to potvrzuje, že přišly posily.

Zmínil jste další utkání, které vás v neděli čeká v Mostě. Tam to pro vás tak jednoduché jako na Vltavínu asi nebude.

Není pochyb, že to bude těžší soupeř, než jakým byl Vltavín. Navíc Most bude hrát doma. Určitě to pro nás bude hodně těžký zápas.

Co tudíž bude třeba k tomu, abyste tam uspěli?

Musíme vycházet ze zajištěné obrany, abychom nedostali nějaký blbý gól. To především, protože jak trenér říká, my vždycky nějaký ten gól snad dáme. Takže to je základ, nedostat brzy nějaký hloupý gól. A pak vyslyšet trenéra a nějaký gól dát. My totiž vždycky ty šance na začátku máme, jenže je neproměníme, nedáme gól a dostaví se nervozita a nehraje se nám dobře.

Třeba proti Bohemians se vám ale přes velkou převahu dlouho nedařilo ten kýžený gól dát.

Já bych neřekl, že se nám nedařilo. Oni hráli ze zajištěné obrany, celý zápas bránili v deseti na vápně. Byla jen otázka času, kdy tam něco spadne, kdy konečně ten gól dáme – a nakonec se nám to taky skutečně podařilo.

Věříte, že alespoň ten jeden vítězný gól dáte i v neděli v Mostě? A je možné, že byste ho dal třeba právě vy?

V Mostě se chtějí poprat o tři body





Po černé sérii čtyř zápasů bez vítězství fotbalisté Dynama jak v Praze s Vltavínem, tak doma s Bohemians Praha vyhráli a přidat na své konto další body by chtěli i v neděli v Mostě.

Konec černé série uvítal i trenér Pavel Hoftych, přílišný optimismus však tlumí. „Tím, že jsme dvakrát v řadě vyhráli, jsme jen částečně smazali ztráty, které jsme předtím nabrali. Pokud chceme dál myslet na postupová patra, musíme ve sbírání bodů pokračovat," zdůraznil.

Přes zmíněnou sérii čtyř zápasů, v nichž fotbalisté Dynama z dvanácti možných uhráli jen jediný bod, ztráta na přední příčky není nijak propastná. „Ztrácely i další celky, nebyli jsme sami, takže nám nikdo v tabulce neodskočil a my díky těm dvěma vítězstvím tu ztrátu stáhli," kvitoval s ulehčením v hlase kouč Dynama.

Ten přitom dobře ví, že minusové body se dají umazávat jen v utkáních na cizích hřištích. „Dvakrát jsme doma prohráli, tři body jsme umazali na Vltavínu, pořád ale v tabulce pravdy máme minus dva, takže rozhodně musíme bodovat venku," poznamenal.

Jenže v Mostě to Hoftychovi svěřenci zítra lehké mít nebudou. „Hrajeme s mužstvem, které v této sezoně ještě v soutěži neprohrálo. Dostává málo branek, na čemž má velkou zásluhu i velmi dobrá forma gólmana Beláně," vyzdvihl kouč Dynama výkony mosteckého brankáře, jenž svého času působil i v Č. Budějovicích. „Čeká nás konsolidovaný a disciplinovaný celek se zarputilou defenzívou," upozornil.

Svému mužstvu Hoftych ale věří. „Myslím si, že se nám podařilo kádr dobře doplnit a že ti hráči, kteří přišli, ukázali větší kvalitu než měli ti, kteří odešli," usoudil. „Třeba zkušenosti Lukáše Jarolíma, jenž dokáže hru zklidnit, jsou pro tým hodně cenné," vyzdvihl a dodal, že podobně by se dalo hovořit o všech pěti hráčích, kteří mužstvo posílili. „Přišli profesionálové, kteří se umějí postarat sami o sebe, jsou na tom i fyzicky dobře. Mají ve fotbale už jméno i zkušenosti, něco už mají za sebou. To vše by mělo být i pro atmosféru v kabině jedině dobře."

Nějaké šrámy si hráči Dynama z duelu s Bohemkou odnesli, až na Chmela by ale snad měli být v neděli v plné síle. „Věřím, že na to, abychom se poprali o tři body, tým kvalitu má," uzavřel Pavel Hoftych.