Nejúspěšnějším jihočeským fotbalovým týmem je při pohledu do tabulek po podzimu Hluboká nad Vltavou. Tým, který trénuje Rudolf Otepka, ani jednou neprohrál. Podle složení soupeřů v zimní přípravě se zdá, že v klubu se pomalu snaží adaptovat na vyšší soutěž.

Chtěli byste vědět, s kým budou hrát fotbalisté z Hluboké nad Vltavou v době zimní přestávky? "De facto to bude všechno divize a třetí liga," přikyvuje trenér. Potvrzení máme na videu u tohoto článku. Rudolf Otepka má všechno nachystané tak, aby Hluboká navázala na velmi povedený podzim. Klub z podzámčí v patnácti zápasech ani jednou neprohrál!

Skóre je impozantní: 40:6. "A to jsme ještě tak dva góly dostali úplně zbytečně," směje se trenér, který vyžaduje po hráčích disciplínu a zodpovědnost. V krajských soutěžích Jihočeského kraje najdete osobnosti, Rudolf Oterpka mezi ně patří. Výhra v KP je zasloužená. Ostatní soupeře Hluboká jasně převyšovala. "Takový tým jsme tu neměli snad třicet let," shodli se hlubočtí patrioti. "Jsme ale jen v poločase, brzdí optimismu trenér Rudolf Otepka. Ví dobře, o čem je řeč. V první lize odehrál skvělé zápasy, ale zažil i doby, kdy se jeho týmům nedařilo. "Stačí jeden neúspěch, hráčům se to dostane do hlav," upozorňuje. Sám už má ale v hlavě "fárplán" zimní přestávky. A bude to stát za to. Hlubočtí narazí na silné soupeře. Že by v klubu nastavovali laťku na divizní úroveň? Areál po zámkem v Hluboké nad Vltavou je na vyšší soutěž nachystaný určitě.