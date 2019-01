České Budějovice – Bavorovický Mariner kuriózně posílil hlavního soka v boji o krajský přebor, když uvolnil svou brankářskou dvojku Jana Nováčka do Čtyř Dvorů.

Jan Nováček, brankářská posila z Bavorovic.

Gólman, jenž by jinak v Bavorovicích kryl záda Tomáši Věnečkovi, nakonec bude na jaře v I.A třídě v plné permanenci. Kluby se dohodly na půlročním hostování, v duelu s Lišovem Jan Nováček poprvé hájil branku Čtyř Dvorů a pomohl jim k vítězství 3:1.



Námluvy klubu s brankářem probíhaly zhruba týden. „Měl jsem tu jen dva středeční tréninky, na poslední chvíli jsme se domluvili," líčí Nováček, jenž se podle svých slov původně měl zapojit do brankářské rošády mezi třemi kluby. „Marek Hanus měl jít z Rudolfova do Čtyř Dvorů a já z Bavorovic na Rudolfov. Ale Čtyřdvorští se s Rudolfovem nedohodli, a tak mi pan Rambousek zavolal, jestli nechci jít k nim. Zvážili jsme to, a protože v Bavorovicích je Věneček, což je jistota v bráně, došlo k dohodě. Po půl roce se uvidí, kde budu pokračovat," prohlašuje host.



27letý Jan Nováček přichází do kádru druhého týmu tabulky, pohoršil si tedy jen o místo. A navíc – v současném působišti by se měl stát neohroženou jedničkou. „Čtyrák má třicet bodů, hraje dobrý fotbal, s Lišovem jsme vybojovali tři body, takže z mé strany spokojenost. Hlavní je, že budu pořád chytat," těší se.



Pochopení, jaké Bavorovice projevily s problémy Čtyř Dvorů na postu brankáře, je až zarážející vzhledem k tomu, že oba týmy bojují o postup do kraje. Jan Nováček naznačuje širší souvislosti svého hostování: „Nevím přesně, jaké jsou mezi kluby vztahy a dohody. Nějakou roli v tom možná sehrál Martin Slípka, jenž naopak hostuje ze Čtyř Dvorů do Bavorovic, které jim teď vyšly vstříc. Bavorovice by byly samy proti sobě, kdyby si držely dva brankáře, když já mohu taky chytat v I.A třídě. Tomáš Věneček to tam asi odchytá lépe," přemítá s úsměvem Jan Nováček.



Je si prý téměř jist, že ho Čtyři Dvory smějí nasadit do derby s Bavorovicemi, kde možná půjde o vedoucí příčku. „Kluci v bavorovické kabině si dělají srandu, že spíš budu muset chytat, protože vědí, jak na mne! Bude to vyhecované," tuší nová akvizice fotbalistů SK Čtyři Dvory.



Nováček prošel Slavií ČB, ještě v dorostu krátce působil na Lokomotivě. U Malého jezu ho Karel Franěk úspěšně zlanařil do Bavorovic. „Chytal jsem kraj, v brance jsme se střídali s Petrem Smejkalem. Ve chvíli, kdy byl v týmu Tomáš Věneček, jsem využil nabídku Rudolfova. Poznal jsem jiný tým, střídali jsme se s Tomášem Nárovcem, někdy jsem šel chytat za béčko. Nemohu si stěžovat," vzpomíná na poslední hostování poblíž Českých Budějovic.



Po stěhování do Čtyř Dvorů uvolnil místo dvojky Petru Smejkalovi, bavorovické stálici. „On už moc chytat nechce, raději hraje v útoku za béčko, ale stejně se vyhecuje," tvrdí o spoluhráči Nováček. Výsledek z Bavorovic, odkud si v minulém kole Lokomotiva odvezla tři body, ho překvapil. „Docela mě zaskočilo, že Bavorovice doma nedaly ani gól. To jsem nečekal, protože Martin Kováčik v útoku je hodně dobrý. Neznám přesně sestavu, ani jsem nebyl na tréninku, jen jsem se přišel ve čtvrtek podívat. Nálada byla bojovná, tak jsem překvapen… Bavorovice potřebují jeden zápas, kde se chytí, a pak jim to tam zase začne padat. Teď je na manšaftu možná trochu deka," krčí rameny gólman.



V sobotní premiéře předvedl nejlepší zákrok ve druhém poločase za stavu 1:1. Lišovský útočník Petr Kandl se zasekávačkou uvolnil přes obránce a střelou protáhl Nováčka, jenž bravurně vytěsnil míč na roh.



„Doufám, že jsem manšaftu trochu pomohl, i když nervozita trochu byla," přiznal po utkání Jan Nováček. „Nejsem žádný mlaďas, už mám něco za sebou, ale při premiéře jsem nechtěl zklamat. S prvním gólem se toho asi nedalo moc dělat, ve druhé půli jsem chytil jeden brejk. Rozehrávka sice nic moc, ale to pramenilo z té nervozity. Chtěl jsem se ukázat v dobrém světle. Tři body máme, odrazili jsme se dobře. Teď nás čeká doma poslední Nová Bystřice a pak venku Velešín. Uhrát šest bodů bude povinnost," uzavírá nová tvář v kabině SK Čt. Dvory.