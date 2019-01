Mladá Boleslav, České Budějovice – Ani ve svém druhém utkání letošního ročníku I. ligy fotbalisté českobudějovického Dynama nevyhráli.

Brankář Pavel Kučera byl v mladé Boleslavi velkou oporou fotbalistů Dynama. Na snímku za asistence Pavla Mezlíka (vpravo) zasahuje před boleslavským Kalinou. | Foto: Deník/fotobolka.cz

Ale ani neprohráli.

Po bezgólové remíze doma proti Liberci přivezli svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého bod i z horké půdy z Mladé Boleslavi, kde díky pohotové trefě Petra Benáta – ale také díky skvělému výkonu brankáře Pavla Kučery! – hráli nerozhodně 1:1.

„Jedeme do Mladé Boleslavi neprohrát,“ řekl Deníku den před páteční televizní předehrávkou Petr Benát a připomněl, že na jaře jeho tým v Boleslavi dokonce dokázat zvítězil 1:0. „Věřím, že když i teď dáme gól, jsme schopni opět uspět,“ dodal.



Skvělý Kučera



Jak se ukázalo, ve svém odhadu se Benát nemýlil – gól Jihočeši dali, a proto si vezli domů na jih Čech cenný bod.

Bod, který neuhráli zásluhou mimořádného výkonu, ale který si museli odbojovat. „Jsem za zisk bodu rád, i když nám k němu ke konci pomohlo i štěstí a skvělý Pavel Kučera,“ připustil na pozápasové tiskovce trenér Dynama Jaroslav Šilhavý.

Fotbalisté Mladé Boleslavi skutečně byli po většinu času lepším mužstvem. Už po deseti minutách měli první šanci a hosté udrželi čisté konto jen díky tomu, že Kučera výtečně přečetl hru a pádem pod nohy ukradl míč dobíhajícímu Bulutovi. Tři minuty nato Sylvestre ideálně vysunul Kuliče, domácí matador si ale naštěstí pro hosty šlápl na míč.

Kuliče páteční zápas nezastihl v optimální pohodě, zato Sylvestre ve středové formaci často své dirigentské schopnosti prokazoval a jeho „české“ uličky motaly zadákům Dynama hlavu. Deset minut před půlí si na jednu z jeho ïdeálních nahrávek naběhl Bulut a dobře se uvolnil, jeho gólovou střelu ale Kučera reflexivně nohama vykopl.

„První poločas z naší strany byl špatný. Hráli jsme zbrkle a lacino ztráceli míče. Nechali jsme si dát laciný gól a pak přežili šanci Buluta,“ dal trenér Šilhavý jasně najevo, že s výkonem svého týmu do přestávky spokojen určitě nebyl.

Jistě i proto, že jeho svěřenci o přestávce už od 19. minuty prohrávali: Hudson si troufl dva metry před vlastním pokutovým územím rozehrávku naslepo na Pecku, což Táborský vystihl a parádní střelou pod břevno fatální chybu brazilského záložníka potrestal.

Domácí ale vedli zaslouženě, první poločas jim patřil. Jihočeši do přestávky aktivní příliš nebyli a k pořádné střele se nedostali. Za zmínku stojí snad jen Peckova hlavička, kterou exboleslavský útočník po Otepkově trestném kopu poslal nad břevno Millerovy branky. Právě Pecka krátce předtím kolmou přihrávkou připravil slibnou střeleckou pozici pro Sedláčka, jehož pokus však stihl zblokovat křižující Janíček. Víc toho Jihočeši v první půli nestihli.

Jenže po přestávce se měnily nejen strany, změnil se také obraz hry. Nástup do druhé půle totiž patřil Dynamu, jehož hráči se už v 52. min. dočkali zasloužené odměny.

Sedláček vybojoval míč, výborně hrající Pecka ho na jeden dotek posunul do běhu na Benáta a ten, ač stíhán Johanou, se svou příležitostí naložil s chladnokrevností ligového harcovníka – 1:1.

A otřesení domácí mohli dostat vzápětí druhý úder, jenže Sedláček sám před bránou po střetu s brankářem Millerem skončil na trávníku a hosté si penaltu žádali marně.

„Do druhého poločasu jsme vstoupili vlažně a soupeř nás hned potrestal,“ bědoval domácí kouč Karel Stanner.

Poslední půlhodinu zápasu už se hrálo převážně v blízkosti velkého vápna hostí. Za nevýrazného Kuliče nastoupil Chramosta a za aktivního, ale v koncovce zbrklého Buluta důrazný Řezníček, a domácí ve snaze zápas rozhodnout vyvinuli velký tlak.

Obrana Dynama, byť byla v jednom ohni, do vápna své soupeře až tak často nepouštěla, takže domácí hráči museli střílet z hranice vápna či zpoza něj. Jenže ty střely byly hodně výživné, naštěstí Pavel Kučera v bráně měl velký den a v závěru vychytal jak dělovku Kaliny, tak dvě gólovky Chramosty a tečovanou pumelici Sylvestreho. „V bráně jsem se nenudil, ale na to já jsem zvyklý,“ usmíval se po zápase Pavel Kučera, při páteční ligové předehrávce jasně nejlepší muž na ploše. „Boleslav nás od začátku zatlačila, měla šance, naštěstí jsme to přečkali,“ dodal budějovický gólman.

S bodem na hřišti mužstva, v jehož dresu před třemi lety získal titul krále ligových kanonýrů, byl nadmíru spokojen i Luboš Pecka. „Bod bych bral, protože hrajeme venku a každý bod z cizího hřiště by byl dobrý,“ poznamenal před zápasem. „Nehráli jsme příliš dobře, ale bod jsme urvali. Jsem spokojen,“ radoval se po závěrečném hvizdu.



Kritičtí fanoušci



Bod v Mladé Boleslavi fotbalisté Dynama určitě nezískali po excelentním výkonu, to ale jeho hodnotu nikterak nesnižuje. Spíše naopak, ten cenný bod si museli pořádně odbojovat. Přesto to na fanouškovském webu za svou malou aktivitu pořádně schytali.

Jistě, herní projev nebyl nic moc a ke hře některých hráčů mohou být výhrady. Ostatně trenér svým svěřencům plno věcí určitě řekl už v půli a své si jistě řekne i při pozápasovém hodnocení. Že by se na své hráče ale měli fanoušci za ten ubojovaný bod zlobit, zdá se býti poněkud nešťastné…