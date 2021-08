Ten nebude ani letos chybět na Zaměstnanecké lize Deníku. Opět jej coby kapitán povede Jaroslav Berka.

Jak vzpomínáte na loňský první ročník Zaměstnanecké ligy?

Jako na super akci, která se povedla ve více směrech. Po sportovní části pro nás milé překvapení – hráli jsme o bronzovou medaili. A po té společenské, kde jsme to řádně oslavili s naším fanklubem, to stálo taky za to.

Překvapilo vás něco?

Překvapil nás rozměr hřiště, my jsme trénovali na čtvrtku hřiště a ono se hrálo na půlce, ale nakonec jsme to uběhali.

Jaký jste si dali pro letošek cíl?

Nám by stačilo zahrát si zase o třetí místo. Na víc v tuto chvíli asi nemáme.

Máte nějakou strategii?

Jako loni – překvapit soupeře a pak to oslavit (úsměv).

Máte v týmu nějaké nováčky?

Nováčky budeme mít určitě, protože z loňského kádru už u nás dva hráči nepracují. Ale zatím vybíráme.

Už trénujete?

Ještě ne, vidím to tak na začátek září, ať si chlapci užijí dovolených.

Máte nějaký tým, který byste rádi porazili?

Pro nás to je relax, jdeme si užít hezkou akci. Jediný rival by byl určitě jiný pivovar.

Na co se těšíte?

Na to, co nám letos kvůli pandemii koronaviru chybělo nejvíc: posezení s kolegy u piva.