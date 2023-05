Jeho jméno znají příznivci fotbalu v celé České republice. Hrál za Dynamo Č. Budějovice, Spartu, nastoupil i k zápasům reprezentačního A týmu. Aktuálně působí v Dynamu v roli trenéra B týmu a asistenta u áčka. "V béčku jsem jako hrající trenér," usmívá se obránce, který vlastně plynule přešel z role hráče do role trenéra. "Máme to ale nastavené tak, že bych naskočil jen v případě, kdyby se sešla nějaká zranění. Jinak je B tým od toho, aby tu získávali zkušenosti mladší fotbalisté.

Když se poprvé vydal na lavičku B týmu, moc radostný pohled na rezervu nebyl. A Kladrubský to bez jakéhokoli vymlouvání říká. "Roky tu bylo béčko jen odpad. V týmu bylo šest lidí. Teď máme na tréninku čtyřiadvacet fotbalistů." Stejně jako kvalitu hráčů si pochvaluje i podmínky. "Složiště patří k nejlepším tréninkovým centrům v republice."

Jiří Kladrubský je odchovancem českobudějovického klubu. Srdcař. Dynamák. Hodiny, které prožil na trávníku na Složišti, by se snad ani nedaly spočítat. "Bylo jich hodně," pousmál se nad otázkou. "Já tu sbíral kameny ještě v době, kdy tady žádná hřiště nebyla." Zato teď si fotbalisté mohou vybrat. "Máme trávu, k dispozici je umělka, prostě podmínky jsou vynikající."

A tak od trenérů B týmu míří nabídka do áčka k hráčům, kteří se třeba po zranění dostávají do formy. "Spíš to ale máme nastaveno obráceně, trenéři A týmu si berou hráče z béčka, třeba Čoudek se dostal přímo do jedenáctky v lize, proto už není důvod, aby chodil za béčko." Přesně taková je filozofie nejlepšího jihočeského fotbalového klubu. Mládež - B tým - I. liga v áčku. "Já mám samozřejmě někdy chuť naskočit, ale spíš se snažím hráčům poradit, jak bych třeba situaci řešil já, pak už je to na nich, jestli si radu vezmou k srdci, nebo ne."