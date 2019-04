Ocenění by si zasloužil ale spíš než Veronika fotbalista Rudolfova a futsalista týmu PCO Dynamo České Budějovice Radim Pouzar. Proč? Prožívá turbulentní období. O víkendu jeho futsalový tým definitivně uzavřel druholigovou pouť a těší se na nejvyšší soutěž. Pouzar v první jarních kolech přispěl k bodovému zisku Rudolfova, který bojuje o záchranu v KP. V 88. minutě skóroval do sítě Blatné a zařídil remízu 1:1. Hlavně ale přivítal na světě druhou dceru. K malé Karolínce přibyla do základní sestavy v rodině Verunka. Na dotaz, jaké jsou rozměry, Radim Pouzar odpověděl pohotově: „Hřiště 105 x 68, branka 2,44 x 7,32.“ Hrdinou víkendu je tedy nejspíš maminka Iva, gratulujeme jí ke krásné holčičce, která váží 3,21 kg.