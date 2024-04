Tomáš Sivok, bývalý fotbalový obránce, otevírá dveře do své minulosti a odhaluje, jaké to bylo růst v malém městě a proč se rozhodl ukončit svou kariéru. V novém díle Hvězdy v prachu se dozvíte, jaké překážky musel překonat na cestě za svým snem a jak pandemie covid-19 ovlivnila jeho rozhodnutí opustit zelený trávník.

Tomáš Sivok je hostem pořadu Hvězdy v prachu | Video: Deník/ archiv

Je tady další díl pořadu Hvězdy v prachu. Stojí za to se podívat na video. Tomáš Sivok vypráví o začátcích v Kamenici nad Lipou. Vzpomíná na první kroky v českobudějovické Základní škole v Grünwaldově ulici. "Na první zápas jsme přijeli pozdě," vzpomíná na zkoušku v Dynamu České Budějovice. "Byly pevné linky, ne mobily, my přijeli na vysoké školy, ale na koleje, do školy, ne na fotbalové hřiště."

Proč Tomáš Sivok skončil s fotbalem? "Přišel covid, hráli jsme bez lidí. To už mě to nebavilo." Odpovědi na spoustu otázek najdete v přiloženém videopřadu u tohoto článku. Jmenuje se výstižně: Hvězdy v prachu - Tomáš Sivok.