Tvoří jej nejpopulárnější herci, zpěváci, moderátoři a bývalí vynikající sportovci České a Slovenské republiky, mezi nimi i několik mistrů Evropy, mistrů světa a olympijští vítězové. Řada členů klubu Amfora má svou vlastní televizní show, jiní jsou držiteli prestižních ocenění, Zlatých a Diamantových desek. Za dobu své existence sehrál Amfora klub Praha 721 zápasů, které vidělo 980 000 diváků ve 34 zemích světa. Výtěžky ze zápasů bývají věnovány tělovýchově, dětem a na charitativní projekty. Za dobu své existence věnoval klub Amfora na uvedená konta již více než 18 miliónů korun. Klub Amfora má v současnosti 102 členů a věkový průměr je 54 let.

A co je klub Amfora?

Tiskový mluvčí Jiří Matzner doplňuje: "Policejní sportovci zvou všechny příznivce sportu, fotbalu a známého klubu Amfora do areálu Sportovního klubu policie v Českých Budějovicích."

Policisté z jihu Čech jsou skutečně akční. Na sváteční den pozvali do svého českobudějovického areálu populární fotbalovou Amforu. V rolích pořadatelů jsou jihočeští policisté a Sportovní klub policie. "Zahrajeme si se známým klubem Amfora, zváni jsou všichni příznivci sportu," vzkazuje Jaroslav Bílek. Program začne už v 9:00, exhibiční zápas bude zahájen v 10.30, vstup je zdarma.

