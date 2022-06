Páteční zápas je v české kvalifikační skupině klíčový a může mladé české fotbalisty přiblížit i přímému postupu na finálový turnaj Eura.K tomu česká jednadvacítka ale potřebuje „maličkost“, a to zdolat mladé vyslance kolébky světového fotbalu, kterým na jejich půdě v prvním vzájemném utkání podlehla 1:3.

„Byli jsme tam nervózní, dostali jsme hned zpočátku tři góly. Teď se musíme soustředit, aby se podobný scénář neopakoval. To znamená především lépe vstoupit do zápasu,“ uvedl pro svazový web brankář Matěj Kovář.

„Především musíme mít lepší vstup do utkání, být na něj lépe připraveni. A to nejen po stránce fyzické, ale také mentální,“ odpověděl trenér Jan Suchopárek na čtvrteční tiskovce na dotaz, jaké poučení si hráči z porážky s Anglií vzali. „Nastavení hráčů v Anglii totiž dle mě nebylo úplně v pořádku. Myslím ale, že jsme v tom zápase trošku vystřízlivěli, neboť kvalita soupeře byla daleko vyšší, než si kluci asi představovali. V úvodu jsme na to doplatili, a přestože ve druhé půli jsme se zlepšili, určitě to nebyl náš povedený výkon,“ uznal český kouč, ale jedním dechem dodal, že se týmu v dalších zápasech podařilo dobře zareagovat a výsledkově navázat na předešlá úspěšná utkání.

I díky tomu má česká jednadvacítka ve své skupině už jisté druhé místo a minimálně účast v baráži, ale vidina prvenství ve skupině je pro ně dál velmi motivující. „Teď máme před sebou zápas, ve kterém budeme bojovat o přímý postup a věřím, že to bude výborné utkání,“ zdůraznil trenér Suchopárek.

„Čeká nás opravdu velký zápas, pro mě osobně v mé kariéře zřejmě zatím největší ze všech, jaké jsem kdy hrál,“ uvedl ve svém rozhovoru ve středečním Deníku reprezentační záložník Matěj Valenta, jenž před dvěma roky přestoupil z pražské Slavie do Dynama Č. Budějovice. „Navíc se hraje na Dynamu, kde mám teď domácí prostředí. Zahrát si proti Anglii, to by pro měl byl splněný fotbalový sen,“ dodal ještě.

V pondělí v podvečer českou jednadvacítku, která je na soustředění na Hluboké nad Vltavou už od minulého týdne, doplnil také další záložník Jan Žambůrek, jenž se k týmu připojil poté, co v neděli večer v dánské lize ještě dohrával sezonu v barvách Viborg. „Povedlo se jim vybojovat účast v Konferenční lize, nějaké oslavy sice měli a na první trénink se cítil ještě trochu unavený, avšak přijel v dobré kondici a k utkání je připraven,“ ujistil reprezentační trenér.

Ten i na čtvrteční tiskovce vyzdvihl sílu pátečního soupeře svého týmu. „K nějakým změnám oproti předešlým zápasům sice v týmu Anglie došlo, i tak si ale myslím, že její herní projev bude podobný jako předtím. Pořád mají v sestavě nadstandardní hráče, kteří Premier League buď hrají, nebo jsou v kádrech týmů, Premier League hrajících. Takže určité změny anglická jednadvacítka dozná, ale rozestavení hráčů i herní návyky zůstanou, jejich herní styl je efektivní a překvapivý. Na druhou stranu, když soupeř dokáže proti Anglii hrát z dobře organizované obrany a hraje odvážně, mají Angličané problémy,“ naznačil trenér Suchopárek, co by v pátečním utkání od svých svěřenců rád viděl.

Na dotaz, zda by byl spokojený i s remízou, měl odpověď po ruce okamžitě: „Byl bych s remízou spokojen, kdyby nám zajistila postup na mistrovství Evropy! Na to by nám ale remíza v tomto zápase nestačila, neboť ještě další kvalifikační utkání jsou před námi. Ještě je spousta variant a s hráči jsme se také o tom bavili. Ale shodli jsme se, že nesmíme příliš moc spekulovat. Musíme se soustředit na vlastní výkon.“

Česká jednadvacítka si jih Čech a stadion Dynama oblíbila, nicméně trenér Jan Suchopárek na dotaz, zda spoléhá na podporu diváků, se širokým úsměvem pravil: „Já si myslím, že diváci spoléhají na nás,“ řekl, že dle něj čeští diváci čekají od svých hráčů kvalitní výkon a hlavně maximální bojovnost.

„V Budějovicích hrajeme rádi, daří se nám tady, a proto sem rádi jezdíme. Také tréninkové podmínky, a to nejen v Budějovicích a na Hluboké, ale všude, kde jsme trénovali, nám absolutně vyhovují. Lidé nám tady všude vycházejí vstříc. A co se týká stadionu a prostředí na Střeleckém ostrově, ta atmosféra tam nám sedí a přináší nám i štěstí. Já jsem trošku pověrčivý, a když máte první utkání na tom stadionu a vstřelíte v 90. minutě gól na 1:0, pak k tomu stadionu i k divákům na něm musíte mít vřelý vztah,“ vysvětlil Suchopárek, proč se jednadvacítka do jihočeské metropole tak ráda vrací…

Čeští mladíci do pátečního zápasu jdou s optimismem. „Všichni se strašně těšíme a doufám, že to zvládneme úspěšně,“ uvedl Matěj Valenta pro náš list. „Nechceme kalkulovat nad případným výsledkem. Hrajeme doma a chceme vyhrát,“ ujistil kapitán mužstva Filip Kaloč.

O zápas je velký zájem, ale přesto pár stovek vstupenek za 150 a 250 korun ještě ve čtvrtek zbývalo (čerstvé informace k prodeji na: www.vstupenkyfotbal.cz). „Pokud by se ještě nějaké lístky nevyprodaly, budou v den zápasu na stadionu u pokladen,“ sdělil na čtvrteční tiskovce v hotelu Diamant na Hluboké tiskový mluvčí ČR 21 Martin Gregor.