Vnímáte fotbal stále jako lidovou zábavu, neprojevuje se, že fanoušci mají v ekonomicky těžší době jiné starosti?

Fotbal je stále nejpopulárnější a nejdostupnější sport. Na řadě vesnic není nic jiného než fotbal. Za dobu svého působení si vydobyl nezastupitelnou pozici. Řada fanoušků si nedovede víkend bez fotbalu představit, a proto si myslím, že pro ně není limitující řešit ekonomiku, protože fotbal mají rádi a ikonickou klobásu a pivo si neodepřou. Spíš si myslím, že dnes fotbal již tak netáhne, z řady hřišť zmizel náboj, z hráčů nesrší takový zápal a energie, mladá generace hráčů cestu na hřiště ve svém bydlišti nebo jeho blízkosti ve svém volném čase primárně nevyhledává, media také moc prostoru už nižším soutěžím nedávají, kluby v řadě případů mají své informační weby v rigidním stavu, a tak ubývá diváků a atraktivity tohoto sportu právě ve venkovském prostředí. Řada oddílů je na hraně své existence myslím si, že ne tak ekonomicky, ale hráčsky a funkcionářsky. Obecně – „nejsou lidi“ a to je hlavní problém fotbalu.

Kdo má v KP potenciál na postup do vyšší soutěže?

Pravděpodobně vedoucí celek z Jindřichova Hradce. Má pro to aktuálně největší předpoklady, zkušenosti, zázemí, je to okresní město, ale samozřejmě může překvapit i některý tým z trojice jeho pronásledovatelů.

Je podle vás dobře, že se v krajských a okresních soutěžích objevují bývalé hvězdy? Třeba Šimák nebo Lafata a další?

Ano, určitou atraktivitu utkání, ve kterých tito hráči nastoupí, to s sebou přináší.

Tito dva si při zápasech často vyslechnou své, měl jste to jako rozhodčí podobně?

Samozřejmě, že jsem si vyslechl své, byla by lež, pokud bych tvrdil opak. Něco musíte skousnout, něco již nelze. Ale obecně lze říci, že se tito hráči těší všeobecnému respektu.

Sledujete i snahu o změnu ve strukturách fotbalových soutěží, neměly by být divize, třídy, ale ligy, co tomu říkáte?

Aktuálně je to návrh, který má své určité opodstatnění, pokud ten výklad vezmeme z pohledu FAČR, krajů a okresů. Nemyslím si ale, že oddíly to vidí shodně, zejména ty, kterých se tato reorganizace může bezprostředně dotknout. Však si vzpomeňme na ikonický seriál Okresní přebor, kdy pro tým trenéra Hnátka bylo doslova snem a fotbalovou metou hrát krajskou soutěž a nyní, když ji obrazně hrají, tak třeba v případě Jihočeského kraje touto reorganizací pošlete dolů do okresu v jedné sezoně min 42 mančaftů z I.B tříd. Myslím si, že právě v těchto soutěžích bude logicky největší rezistence této změny a uvědomme si, že je to velká síla oddílů. Celé se to musí to dobře připravit a odkomunikovat.

František Čech vzpomíná na Petra Vitoně. Na videu přidal i historku

Na nejvyšší úrovni jste se pohyboval spoustu let. Jak vnímáte nové technologie ve sportu? VAR, kamery, které posuzují ofsajd, mikroporty rozhodčích…

Stejně tak jako počítač, mobil a sociální sítě jsou součástí našich každodenních životů, logicky prostupují i tyto nové technologie do sportu zejména tam, kde jde o peníze a každé nesprávné rozhodnutí může mít v určitém okamžiku fatální dopady pro některého z aktérů. Toto je určitá forma pojistky a okamžitého opravného nástroje. A to je určitě pro fotbal a sport obecně pozitivní věc. Nicméně je to stále sport, který provázejí velké emoce, zde chybují hráči, trenéři i rozhodčí, proto nakládání s těmito technologiemi a jejich používání musí být citlivé, dobře navenek komunikované a vždy odůvodnitelné. Myslím si, že ne vždy jsou tato rozhodnutí komunikovaná správně a ku prospěchu věci. Zdá se mi, že některé debaty nad využíváním těchto technologií dnes vzbuzují všeobecně vyšší emoce, než byla dříve odpískaná nebo neodpískaná penalta.

Do profesionálního fotbalu přicházejí hráči, kteří jsou narození až po roce 2000. Říká se, že jejich sebevědomí je až příliš vysoké… Vnímáte to podobně?

Neumím to tak dobře posoudit, mám již větší odstup od profi soutěží. Co ale sleduji z dostupných sdělovacích prostředků, tak možná že jsou sebevědomí, ale aktuálně v nich nevidím, až na určité výjimky, osobnosti a budoucí lídry.