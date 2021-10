Který trenér o sobě může říct, že mu s fotbalovými pravidly poradí rozhodčí, který patnáct let řídil nejvyšší soutěž.

„Samozřejmě se takoví jedinci najdou, ale není to u nás na obci tématem číslo jedna. Vesměs všichni, až na zmíněné výjimky, chápou, že vedle spolkové podpory, obec podporuje nejen fotbal, tak samospráva realizuje nutné a společensky prospěšné projekty, které jsou využitelné všemi občany nebo jejich početnou skupinou a jsou z dlouhodobého hlediska přidanou hodnotu života na našich vesnicích.“

Jak už to tak bývá, nic není jen růžové.

„Stále se o fotbal v Jankově velmi aktivně zajímám. Pokud mi to čas dovolí, jdu se samozřejmě podívat,“ přikyvuje Jílek, který nechal nahlédnout i pod pokličku někdy zajímavých jednání obecního úřadu. „Fotbal v Jankově aktivně a dlouhodobě podporujeme. Nezažil jsem, že by v zastupitelstvu byl zásadní problém se schválením podpory, protože místní sportovní klub se chová a vystupuje velice transparentně. Máme společně dlouhodobě velmi korektní vztahy.“

„Fotbal jsem hrál od útlého věku,“ ohlíží se za svojí fotbalovou kariérou. Cit pro hru, který posbíral při zápasech, uplatňoval i jako rozhodčí. A jak už to většinou bývá, hlavní „fotbalové“ slovo měl doma u Jílků tatínek. „Otec mě přivedl na jankovské hřiště ještě jako malinkého kluka, na věk si už nevzpomenu,“ usmívá se ještě ne ani padesátiletý starosta obce. „V Jankově jsme s partou místních kluků zakládali v roce 1983 žákovské mužstvo, které se skládalo převážně z kluků z Jankova, Holašovic a Čakova.“

jan Jílek to dotáhl hodně daleko. Svědčí o tom třeba i fotogalerie, kterou najdete u tohoto článku. Nejvíc byl vidět s píšťalkou. Jako rozhodčí odřídil v nejvyšší soutěži za 15 sezon přesně 209 zápasů.

Jan Jílek přivezl do klubů defibrilátory | Foto: Deník/ Kamil Jáša

