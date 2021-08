„Pohyby v kádru jsou celkem velké. Z Borku se nám vrátil gólman Michal Hučík, z Rakouska Lukáš Voráček a z Lipí Pavel Mizera. Na dobré cestě je také příchod Pavla Prennera ze Lhenic a ještě usilujeme o příchod jednoho hráče z juniorky Dynama,“ vysvětluje svědomitý vedoucí týmu Petr Maxa.

„ Po operaci kolena se zotavil Petr Řehoř, což by měla být pro nás velká posila. Snad bude zdraví držet. Co se odchodů týče, tak už v zimě nás opustil Martin Popelka (Rakousko), teď v létě projevil zájem odejít Martin Rytíř do Zlaté Koruny, se kterou jsme na přestupu dohodnutí. Víme, že se kolem našich hráčů ještě točí supi z dalších rakouských klubů, kterým finančně nemůžeme konkurovat, tak uvidíme, koho peníze zlákají za kopečky.“

Jaké máte ambice pro novou fotbalovou sezonu?

„Ambice zůstávají stejné. Rozhodně bychom chtěli hrát do pátého, šestého místa. Sami ale víme, že konkurence je velká a těžko odhadovat, kdo jak na tom po koronavirové pauze bude. Jak je v Jankově zvykem, chceme bavit sami sebe, naše fanoušky a mít z fotbalu radost. Žádné vysoké cíle si nedáváme, zároveň chceme hrát v první třetině tabulky a nestrachovat se o záchranu.

Kdo bude favoritem soutěže?

„Těžká otázka… Sám v tuto chvíli nevím, kdo kde posílil, či oslabil, s kým jak zamávala ta dlouhá pauza. Ale určitě by se na špičce měly pohybovat Český Krumlov s Olešníkem. Takovým černým koněm by mohl být Osek, který posílil a přivedl kvalitní trenérské duo Malý-Mráz. O první pětku budou chtít bojovat v Protivíně, Milevsku a také my v Jankově.

V přípravě chystáte třeba soustředění, tréninky?

Start přípravy byl naplánován na 7.7., to byl přesně měsíc do startu sezony. Trénujeme třikrát v týdnu a sehrajeme čtyři přípravné zápasy. Prioritou bude vrátit do týmu tréninkovou morálku, která v době dlouhé přestávky klesla, a také se výrazně zaměříme na kondiční část. Na přelomu května a června jsme sehráli nějaké zápasy a viděli jsme, že tam jsme ztratili nejvíc. Mimo to nás také čeká několik „povinností“ v rámci pořadatelství letních akcí pořádané obcí, která nás finančně výrazně podporuje a my jí to tímto způsobem můžeme vrátit. Našimi soupeři v přípravě byli a budou TJ Sokol Jankov (okr.Benešov), Dynamo ČB B, Trhové Sviny a Vimperk (31.7.). Sezonu zahájíme sedmého srpna v Českém Krumlově.

Brankáři: Daniel Havlíček, Michal Hučík, Jan Komárek

Obránci: Pavel Beránek, Milan Bláha, Lukáš Fajtl, Jan Honner, Václav Jirkovský, František Lošek, Petr Řehoř

Záložníci: Vojtěch Bürger, Martin Hüttner, Petr Klíma, Martin Kollár, Marek Kroneisl, Martin Lovička, Pavel Prenner, Lukáš Voráček

Útočníci: Martin Benda, Daniel Kočer, Pavel Mizera

Realizační tým: Petr Kadlec – trenér, Václav Maxa – as. trenéra, Marek Kroneisl – as. trenéra, Petr Maxa – vedoucí týmu