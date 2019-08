Jaká byla letní příprava?

Velmi krátká, takže se během ní toho nedá příliš vymýšlet. Tréninky jsme absolvovali v Jankově a v Lipí, odehráli jsme čtyři přípravné zápasy a jako každé léto jsme celý klub tři dny zajišťovali pořadatelskou činnost na Selských slavnostech v Holašovicích.

V přípravě jste porazili B tým Dynama, ukazuje to na kvalitu vašeho týmu?

Výhra nad Dynamem nás samozřejmě těší, ale rozhodně jsme ji nepřeceňovali. Navíc jsme pár dní poté totálně vyhořeli v Trhových Svinech. Jako většina klubů i my se potýkáme s velkými výkyvy formy. To je jedna z nejdůležitějších věcí, které chceme odstranit. Udržet stabilně kvalitnější výkony po celou sezonu a samozřejmě být mnohem nebezpečnější v útočné fázi.

Má Jankov posily pro KP?

Přivedli jsme dva nové hráče. Martina Lovičku z Hluboké a staronovou posilu do útoku Tomáše Smékala z Dřítně. Právě od Tomáše si slibujeme, že naši ofenzivu pozvedne. V minulosti už dokázal, že je to prvotřídní hráč s čichem na góly. Věřím, že on nás může posunout na přední příčky.

Kdo bude patřit ke špičce KP?

Očekávám, že dvojice Olešník a Lom bude o trochu jinde než zbytek. Vpředu očekávám ještě Krumlov a byl bych rád, kdybychom tam byli i my.

Kdo podle vás bude mít problémy se záchranou?

Před rokem jsem tipoval Blatnou. A neuspěl jsem. Takže letos budu o něco opatrnější. Absolutní neznámou je pro mě tým Sokola Sezimovo Ústí a také béčko Táborska, které by ale se záchranou v této soutěži mít problémy nemělo. Asi to bude hodně otevřené jako letos až do posledních kol. Prioritou pro mě je, aby se to, pokud to bude možné, netýkalo Jankova.