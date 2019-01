Českobudějovicko – Bez vyložené senzace se odehrálo v okresním přeboru 15. kolo, přesto se diváci u fotbalových hřišť nenudili.

Na své si přišli hlavně v Horní Stropnici, kde v přestřelce se Čtyřmi Dvory B padlo deset branek!



Až do konce bylo dramatické utkání v Nových Hodějovicích. Domácí měli vítězství na dosah, hostující Čapek ale byl proti a hlavičkou v 89. min. zajistil Rudolfovu B cenný bod. Chrášťany doma potrápily vedoucí Olešnici.



Referáty od klubových zpravodajů jsou redakcí upraveny.

HRDĚJOVICE B – HLUBOKÁ B 1:3 (0:3) – Hosté nastoupili v silné sestavě a hlavně v prvním poločase potvrdili roli favorita. Již ve 4. min. skončil Stejskalův lob na tyči domácí branky. Jankovského střelu za již překonaným brankářem vykopával z čáry Dolejšek. Změnu skóre přinesla 20. min., kdy se umístěnou střelou trefil Stejskal. Stejný hráč se prosadil o čtyři minuty později po dlouhém Adamově pasu. Domácí si první možnost vypracovali až ve 34. min. Severa prošel přes dva hráče a předložil balon do jasné šance Novotnému, jehož střelu Hrtus skvěle vyrazil. Hosté byli efektivnější a ve 40. min. Jonáš z trestného kopu přidal třetí branku. S jasným vedením v kapse hosté ve druhém poločase ubrali plyn, domácí srovnali hru a přišly i šance… Bárta nejprve přízemní střelou prověřil Hrtusovu pozornost a později přesným centrem ke vzdálenější tyči našel Pražského, který snížil. V 81. min. měl Pražský další možnost ke změně skóre, ale hlubocký brankář byl proti. Hlubočtí si tak zaslouženě odvezli z Hrdějovic tři body. Před 50 diváky bez karet pískal Škuthan.

NOVÉ HRADY – BOREK 3:1(2:1) – Novohradští začali domácí jarní premiéru zodpovědně a měli územní převahu. V 7. min. zahrávali rohový kop, ve vápně byl faulován Domanský a nařízenou penaltu proměnil Tuscher. Ve 20. min. se hezky uvolnil domácí Němec a střílenou přihrávkou našel před brankou Petra Silmbroda, jenž ve skluzu zvýšil na 2:0. Ve 34. min. byl hostům vyloučen Kantor za kritiku rozhodčího. Domácí v početní přesile polevili a dovolili hostům, aby ve 39. min. snížili Jordánem. Druhý poločas byl zcela v režii Nových Hradů a pouze jejich střelecká nemohoucnost uchránila hosty od debaklu! Za zmínku stojí pět velkých šancí Meregyi, který neměl svůj den. V 85. min se trefil opět Tuscher, jenž svou druhou brankou v zápase uklidnil novohradské příznivce. Pískal Šťastný. ŽK 5:3. ČK 0:1. Diváci: 70.

N. HODĚJOVICE – RUDOLFOV B 3:3 (2:2) – První poločas se vyznačoval neurovnanou hrou s řadou ztrát na obou stranách. Obě mužstva si vytvořila prakticky jedinou gólovou šanci, a tu využila. V 16. min. jako první hosté, které po rohu Novák dostal do vedení. Za dvě minuty po centru Vazače Šíma vyrovnal. Do 34. min. byli aktivnější domácí, ale skóre se měnilo na druhé straně, po faulu na Pexu proměnil penaltu Čapek. Naštěstí pro domácí se pískala penalta i na druhé straně, po faulu na Cardu Vazač v 41. min. mířil přesně. Druhý poločas byl neurovnaný z obou stran a do 67. min. se zdálo, že další branka už nepadne, v tom se však ujala střela domácího Fodory, který napřáhl za vápnem. Hosté vrhli všechny síly do útoku a v 79. min. měli možnost vyrovnat, Rozycki však vytáhl dva vynikající zákroky. Domácí mohli rozhodnout, ale Vazač, ani zkušený Lojka, na hostujícího brankáře nevyzráli… Přišel proto trest v 89. min., kdy se v závaru před domácí brankou hlavou opřel do balonu Čapek a vyrovnal. Hodějovice musejí mrzet neproměněných šance ze II. půle. Bez karet řídil Ambrůžek, přihlíželo 40 diváků.

HORNÍ STROPNICE – ČT. DVORY B 6:4 (2:2) – Po vydařeném vstupu do jara chtěli hraničáři potvrdit body zvenku úvod utkání jim vyšel famózně. Ve 2. min. si naběhl na Holejův centr Bušta a přehodil brankaře Voneše, 1:0. Hosté, vedeni zkušenými matadory Třískou a kapitánem Píšou, však nechtěli dát kůži lacino. V 11. min. si na odražený míč naběhl Váňa a z hranice šestnáctky srovnal skóre. To nebylo vše, ve 20. min. proběhl nesoustředěnou obranou domácích Hlásek. Domácí se dočkali vyrovnání ve 45. min., kdy se po rohovém kopu trefil Michal Bašta. Druhý poločas začala Stropnice opět aktivně domácí. Bašta nedotáhl svou samostatnou akci, poté ale Szypula přetavil v gól Holejův centr a branka domácí tým evidentně nakopla, ujala se gólová spolupráce Šedivého s Kořínkem. Hosté se vzchopili a během tří minut vyrovnali zásluhou Davida Marušky, jenž snížil a hned nato z penalty vyrovnal na 4:4. Domácí se v této fázi trápili, na koně je ale vrátila chyba gólmana a pátý Stankův gól v 77. min. Hosté se vrhli do ofenzivy a zle zatápěli obraně Hraničáře. Současně ale nechali v obraně otevřená vrátka, a tak Kořínek mohl pečetit na 6:4. Pískal rozhodčí Feitl. ŽK 2:2. Diváci: 50.

NOVÁ VES – LOKO ČB B 2:1 (1:0) – Trenér N. Vsi Pekárek již měl k dispozici Procházku, Neumanna ml. a Lexu, ale chyběli mu oba nováčci v kádru: Žoček a Němec. Hostující Maruška a Weinreb zahrozili střelami, které skončily vedle, na druhé straně Brožka hlavičkoval do náruče brankáře Vaňase. V 17. min. Vaňas stačil svou chybu napravit, a překazil tak radost dvojici Neumann ml., Holý. Inkasoval až ve 36. min., kdy Boháč poslal do brejku Labaje, jenž vnikl do vápna, a akci zakončil gólem kanonýr Procházka. Vstup do druhé půle patřil domácím. Neumann odcentroval do šestnáctky, míč prošel až k Holému a bylo to 2:0. Hosté po delší době zahrozili v 75. min., kdy Maruškovu střelu střelu chytil brankář M. Vrábek. Hosté zaslouženě snížili v 82. min. Boháč ztratil míč na své půlce, rychlý brejk hostů Nová Ves odvrátila na roh a po něm zcela volný Petrou hlavičkou snížil. V závěru zápasu mohl pojistit vítězství Nové Vsi Procházka, jehož přízemní střelu vyškrábl u tyče Vaňas na roh! V 90. min. hostující Sahan po dlouhém nákopu střílel těsně vedle. Domácí tak uhájili šťastné vítězství. I když nebyli v zápase lepším týmem, dokázali dát o branku víc. Před 40 diváky pískal Hučík. ŽK 2:1 (Vávra, Janeček – Maruška). Diváci: 40.

MLADÉ – JANKOV B / DUBNÉ 2:1 (2:1) – Před prvním domácím zápasem jarní části Mládští gratulovali k 70. narozeninám domácí legendě Ortmanovi. A hned v 7. min. mu udělal radost Šafrata, jenž se nádherně trefil z trestného kopu, brankář Šturma byl bezmocný. V 15. min. opět Šafrata prokličkoval velkým vápnem hostů, ale placírkou těsně minul branku. V první šanci hostů Hejda střílel velice dobře, ale Souček míč do branky nepustil. Ve 21. min. dostali hosté dárek: Šťastný se pustil na místě krajního obránce do kličkování, v nouzi přihrával malou domů brankáři Brůžkovi, Ježek ale záměr vystihl a do prázdné branky vyrovnal! Ve 29. min. Mladé vstřelilo vítězný gól. Maternův centr našel Červeného, jenž si míč zpracoval na prsou a levačkou jej s pomocí tyče poslal do brány. Ve druhém poločase již mužstva moc fotbalové krásy nepředvedla. Za zmínku stojí dvě zblokované střely domácího Schustera a hlavička Ant. Koláře (skončila však vedle). Pískal Šťastný. ŽK 3:3. Rohy 5:5. Přihlíželo 30 diváků.



CHRÁŠŤANY – OLEŠNICE 0:2 (0:1) – Poslední tým tabulky nastoupil proti lídrovi s respektem a bez několika stabilních hráčů. Favorit měl herní převahu, ale domácí předvedli obětavý výkon. Vsadili na pevnou, zabezpečenou obranou, ze které výjimečně vystrkovali růžky k rychlým brejkům, hosty do vyložených šancí nepouštěli (až na nastřelené břevno). Hosté šli do poločasu přece jen do vedení: Brousek na levém křídle byl u míče dřív než domácí beci a šikovně jej prostrčil podél vybíhajícího Lhotky, 1:0. Olešnice přidala pojistku po přestávce (55.). kdy skákavá střela vypadla Lhotkovi z ruky a Lechner byl u dorážky jako první. Domácí se snažili, kopali několik rohových kopů, největší šanci připravili Machálek s Vomáčkou pro Krátkého, ale tomu se na šestnáctce poskakující balon zamotal pod nohy… Druhá půle byla rozháraná, plná soubojů a hádek. Hosté byli zbytečně podráždění. Vše vyvrcholilo červenou kartou v poslední minutě, kdy sudí trestal jen oplácení Petra Macha. Řídil Zevl. ŽK 2:2. ČK 1:0 (90. P. Mach). Diváci: 80.