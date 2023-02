Brzy po odchodu legendárního fotbalového trenéra Františka Cipra dorazila z hlubockého podzámčí další smutná informace. Zemřel Jaroslav Hájek. Bylo mu 72 let.

Jaroslav HájekZdroj: DeníkFotbalisté na něj vzpomínají jako na kamaráda, který patřil do hlubocké party.

"Od sedmnácti do šestatřiceti velmi úspěšně reprezentoval Hlubokou," připomíná Karel Vácha starší. "Byl velmi dobrý fotbalista, střílel hodně gólů, ve fotbalové pokročilém věku se stáhl do obrany. Byl to výborný kamarád, který nikdy nezkazil žádnou legraci."

Jaroslav Hájek byl členem fotbalové rodiny, synem bývalého trenéra Hluboké a tehdy třetiligové úspěšné Škody České Budějovice.

Kamarádi, kteří na něj budou vzpomínat jen v dobrém, se s Jaroslavem Hájkem rozloučí ve čtvrtek ve 14 hodin na hřbitově u Otýlie v Českých Budějovicích.