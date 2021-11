Ve fotbalové krajské I. A třídě se v pátek večer odehraje fotbalový šlágr. "Pro nás je to takové malé derby," říká hlubocký manažer Karel Vácha.

A proto se pod zámkem rozhodli, že poprvé píšťalka zazní v 18.00. Hrát se tedy bude v krásném areálu pod umělým osvětlením. Dříve v krajském fotbale s touto variantou měli zkušenost třeba v Třeboni, teď si ji prožijí fotbalisté z Hluboké a Lišova.

"Je to jako když jdou herci na jeviště," popisuje Vácha, který si v kariéře zahrál v Dynamu ČB, Slavii Praha, Innsbrucku a také má na svém kontě start za českou reprezentaci. "Vždy jsem za umělého osvětlení nastupoval rád. Nevidíte, co se děje kolem hřiště, je to zážitek."

A Karel Vácha má pro duel s Lišovem ještě jednu historku. "Před roky nás vyzvala lišovská rodina Benedů, abychom proti nim postavili rodinu Váchů," směje se při vzpomínce na nefalšovaný "klapzubácký" souboj. Myslím, že z Lišova přijede dost fanoušků, mohl by to být opravdu zajímavý zápas.

Utkání I. A třídy začne v pátek v 18.00. Hluboká je ve skupině B v čele, ve 12 zápasech nasbírala 28 bodů, skóre má impozantní (44:11). Lišov figuruje na 4. pozici (22 bodů).