Milan Barteska slaví právě dnes kulatou padesátku. Narodil se 17. června 1973 v Opavě. Svůj fotbalový život spojil také s českobudějovickým Dynamem a na Táborsku, kde žije, hrával v S. Ústí a v Želči. Přikládáme video z finále ME U21 z roku 1996 Itálie - Španělsko. Právě Španělé vyřadili český tým, součástí byl Milan Barteska. Na Strahově si tehdy zahrál proti slavnému Raúlovi.

Za svou bohatou kariéru vyměnil Milan Barteska prvoligový dres celkem čtyřikrát. Ve všech svých klubech byl oporou týmu. V sezonách 1994-97 hrával v Dynamu, úspěšně působil i v Jablonci. V letech 2006–2009 nastupoval ve druhé fotbalové lize v SFC Opava, odkud v létě 2009 odešel do FK Sezimovo Ústí. Na přelomu let 2010 a 2011 ukončil profesionální kariéru.

V roce 1996 byl členem týmu, který v kategorii U21 pod trenéry Kopeckým a Kotrbou poprvé reprezentoval samostatnou Českou republiku. Do té doby hrálo na turnajích Československo. V tom roce to byl už 10. ročník tohoto turnaje.

V kvalifikaci hrál český tým výborně. Dvakrát remízoval s Nizozemskem, vyhrál v Norsku. A právě před Nory skončila ČR ve skupinové fázi na prvním místě ve vyrovnané tabulce. Barteska si dokonce zahrál ve čtvrtfinále proti Španělsku. Oba zápasy silní Španělé vyhráli 2:1. "Moc dobře si na ty zápasy vzpomínám," říká skromný a výborný fotbalista, který právě dnes oslavuje 50. narozeniny. "Byl to zážitek," přikyvuje.

Ve čtvrtfinále, které se hrálo v březnu, se lvíčata střetla s extrémně silným soupeřem. Španělé vyhráli na stadionu Nuevo Los Carmenes v Granadě 2:1. "Zážitek byl už trénink, na který přišlo deset tisíc fanoušků, " vzpomíná si Barteska. "Proti nám hráli Raúl, de La Peňa. Španělé měli skvělý tým."

Stejným výsledkem, tedy výhrou Španělů 2:1, skončilo i utkání 27. března na Strahově. V 71. minutě a v 89. vstřelil gól právě Raúl Gonzales Blanco. V sestavě českého týmu byli třeba v brance Černý, Slončík, Gabriel, Řepka, který dostal ve 48. minutě červenou kartu a prakticky přišel o nominaci na mistrovství Evropy dospělých. Milan Barteska, který hrál i ve Španělsku a na Strahově střídal ve 38. minutě Šmicera, prožil skvělé okamžiky kariéry. "Byl to pro mě velký zážitek, škoda, že se tehdy Řepa nechal blbě vyloučit, pak už jsme neměli sílu na obrat." Španělé to dotáhli až do finále, do penaltového rozstřelu. Vítězem se stala italská fotbalová reprezentace do 21 let, která v roce 1996 získala třetí titul v řadě. Milan Barteska by jedním z nejlepších fotbalových záložníků, kteří kdy hráli za jihočeské kluby. K dnešní padesátce gratulujeme!