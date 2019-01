České Budějovice – Ve středečním přípravném střetnutí fotbalistů Dynama s pražskou Duklou v Písku (1:3) Marek Opluštil přihlížel ještě v civilu, v sobotu v Sokolově už by ale v sestavě Dynama chybět neměl.

Marek Opluštil přichází do Dynama z Jihlavy na hostování. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Ještě před svou premiérou v budějovickém dresu ale odpovídal na dotazy Deníku.

Jak a kdy se váš příchod z Vysočiny na jih Čech rodil?

Byla to dost rychlovka, neboť v pátek jsem se dozvěděl, že v Jihlavě se mnou na jaro trenér nepočítá, tak jsem začal řešit, kam bych měl zamířit, kde by to pro mě mohlo být nejlepší. Přes víkend se to vyřešilo, protože mi zavolal pan Vozábal, že mluvil s trenérem a zda bych měl zájem sem jít. Já taky do Budějovic chtěl jít, takže jsem tady. Jak říkám, bylo to hodně rychlé, přes víkend se to takhle nějak seběhlo a jsem tady.

Takže žádné dlouhé rozmýšlení?

Pár jiných týmů v úvahu ještě přicházelo, postupně se to ale vytříbilo tak, že prostě nejlepší budou Budějovice. Taky jsem od nich cítil i největší zájem, jak od trenéra, tak od pana Vozábala. Těžké rozhodování to tudíž nebylo a jsem rád, že jsem tady. Teď už se chci soustředit jen na to, aby se mi tady dařilo.

Ani pohled do tabulky druhé ligy vás nezviklal? Zrovna nejlíp na tom v ní Budějovice po podzimu nejsou…

Samozřejmě, že jsem věděl, že se Budějovicím na podzim příliš nedařilo. Taky jsem ale věděl, že hodně omladily sestavu, že je tu hodně mladých kluků a že přáním je na jaře mužstvo stabilizovat.

Hrálo svou roli i to, že Budějovice dlouhé roky působily v první lize a že v našem fotbale mají bohatou tradici?

Přesně tak, že Budějovice mají v našem fotbale zvuk, to pro mě bylo velké plus.

Druhou ligu jste zažil před příchodem do Jihlavy na Žižkově, jaké to tam bylo?

Na Žižkově jsem byl tři roky a hlavně ten poslední byl z těch tří nejpovedenější. Prosadil jsem se do základní sestavy, pravidelně jsem nastupoval a hrálo se mi dobře. Byl to dobrý rok.

Mrzelo vás, že jste v Jihlavě teď vůbec nedostal šanci?

Samozřejmě, že mě to mrzelo. Když člověk těch půl roku tam jen sedí na lavičce a čeká a čeká, kdy to přijde a ono pořád nic, to není nic příjemného.

Našel jste v Dynamu někoho známého?

Ze Sparty, kde jsem s fotbalem od malička začínal, znám Pešu, s tím jsem chodil i do školy na základku, dále Jurďase a Čávu (Jakub Pešek, Milan Jurdík, Patrik Čavoš – pozn. aut.), ze Žižkova Ríšu Kaloda a taky Hajdyho (Kamila Hajduška), ten byl za mě půl roku v Měcholupech, což tenkrát byla farma Žižkova.

Takže do úplně cizího prostředí nejdete?

To určitě ne a jsem tomu rád. Přece jen to je výhoda.

Mrzelo vás, že jste si ještě nemohl zahrát proti Dukle?

Je to škoda, ale jak byla ta zima, zanítila se mi nehtová lůžka na noze a museli mi nehty strhnout. Už ale trénuji a v sobotu v Sokolově už bych měl hrát.

S jakým přáním přicházíte?

Prosadit se do týmu a hrát, hlavně ale přispět k tomu, aby se Budějovice v tabulce posunuly výš.





Byli jsme Dukle důstojným soupeřem, míní Horejš





Po středeční přípravě v Písku, kde fotbalisté Dynama podlehli pražské Dukle 1:3, odpovídal trenér David Horejš na dotazy Deníku jižní Čechy.

Prvně jste v zimní přípravě prohráli, co k tomu? „Ta zima sice byla nepříjemná, myslím si ale, že to bylo dobré utkání a jsme rádi, že jsme takový zápas mohli sehrát. Dukla byla lepší, ale i my jsme tam měli dobré věci. Samozřejmě tam byly i nějaké chyby, hlavně ty dva rychlé góly Dukly nás srazily, ale jsme s tím utkáním spokojeni a určitě nám to něco dalo."

Zápas byl náročnou prověrkou asi hlavně pro defenzivní činnost vašeho týmu, souhlasíte? „Je to tak, nicméně my přesně takové těžké zápasy teď chceme hrát, abychom viděli, jak jsme na tom. A já si vážím toho, že byť jsme prohráli, že kluci k tomu přistoupili velice dobře. Dukla i tady potvrdila, že má svoji kvalitu, byli jsme jí ale důstojným soupeřem."

A kdybyste měli trošku víc štěstí v koncovce, mohli jste uhrát i lepší výsledek. Třeba Jurdík nastřelil tyč a Ujec po pauze běžel sám na bránu. „Chtěli jsme od začátku hrát aktivně a kombinačně a nějaké šance jsme v prvních deseti minutách měli. I po půli jsme si nějaké šance vytvořili, bohužel jsme ale nedokázali vyřešit líp tu finální fázi. Na druhou stranu je nutno sportovně uznat, že v první půli nás tam několikrát výrazně podržel Kříža v bráně. Jsme ale rádi, že se nám i marodka vyprazdňuje, trénovat už začíná Ríša Kalod a na marodce už je vlastně jen Honza Hála."