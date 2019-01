České Budějovice – K nejlepším hráčům FK Pardubice v pátečním utkání fotbalové II. ligy s FC MAS Táborsko v S. Ústí byl jednadvacetiletý Michal Petráň, jenž na východ Čech přišel na hostování z českobudějo­vického Dynama.

Exbudějovický Michal Petráň patřil v zápase Táborsko - Pardubice k oporám hostí. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Přestože Táborsko z posledních šesti zápasů jen dvakrát vyhrálo, doma body nerozdává. Vítězství v Sezimově Ústí si tudíž jistě ceníte?

Samozřejmě, vyhrát s Táborskem, to není jen tak! Že jsme uspěli dokonce na jeho hřišti, že jsme tady naplno bodovali a vezeme si domů tři body, z toho máme určitě velikou radost.

Navíc jste ale tady nevyhráli náhodně, i domácí diváci uznávali, že jste byli lepší.

Mám na to stejný názor a musím před tím, co jsme jako mužstvo odvedli, jen smeknout. Myslím, že jsme to odmakali dobře, jezdili jsme na krev a myslím si, že jsme si ty tři body zasloužili.

Počítali jste s něčím takovým před zápasem? Věřili jste, že byste tady mohli i vyhrát?

Určitě, my sem nejeli prohrát! Chtěli jsme se pokusit tady bodovat, zkusit aspoň bod uhrát. Že máme tři, to je paráda!

U jediného gólu zápasu jste byl hodně blízko, jak jste ho viděl?

Dobře vypálil náš levý bek Martin Šejvl, gólman to stačil vyrazit jen před sebe a přímo k Bederkovi, který už to dorážel skoro do prázdné brány. Dobře to tam doplnil, byl včas na správném místě.

Vy sám jste předtím měl dvě velké šance, proč ani z jedné nebyl gól?

Hlavně ta první šance byla hodně velká. Byl tam přetažený centr na zadní tyč, já to kopal z voleje a gólman to výborně vyrazil. Měl jsem to tlačit víc k tyči, trefil jsem to moc doprostřed.

A ta druhá příležitost, kdy jste běžel zprava skoro sám na bránu?

Šel jsem sám, akorát že mě stíhal domácí stoper a jak už jsem ho cítil za zadkem, zkusil jsem raději rychle vystřelit. Bohužel to šlo vedle.

Nastoupil jste v základu a odehrál skoro celý zápas, jste tudíž v Pardubicích spokojen?

Zpočátku jsem moc nehrál, ale teď se to docela rozjelo a mám nějakou šňůru sehraných zápasů. Spokojenost.

V Dynamu jste hrával záložníka, tady jste hrál na hrotu? To vás přeškolili?

Já útočníka v Pardubicích hrál už v dorostu a trenér ví, že jsem útočník, tak mě posunul dopředu a teď hraji nahoře.

Jak to s vaším angažmá na východě Čech aktuálně vypadá?

Zatím tam jsem na hostování, ale je tam opce a jednáme, že bych tam podepsal přestup. Já bych nebyl proti, jsem tam doma, mám tam rodinu i domov. A hlavně tam pravidelně hraji. Určitě bych tedy měl zájem tam zůstat.

Jistě sledujete, byť možná jen po očku, i své bývalé spoluhráče z Dynama. Co jste říkal tomu, že měli tak bídné jaro?

Kluky samozřejmě sleduji a je velká škoda zápasu s Bohemkou, kdy vedli 2:0 a ještě to prohráli. Kdyby tenhle zápas zvládli, podle mě by je to mohlo nakopnout a měli by velkou možnost ligu ještě zachránit. Teď už ta šance je hrozně moc malá.

Pokud v Pardubicích zůstanete, budete na Budějovice vzpomínat v dobrém?

To v každém případě. Zahrál jsem si tam i ligu, sice pár zápasů, ale i ty se počítají. Na Budějovice budu vzpomínat jen v dobrém.





Dukla si jela do Budějovic pro body





Že si na jih Čech fotbalisté Dukly Praha jeli pro tři body, po zápase potvrdil i její kapitán Marek Hanousek. „Chtěli jsme tady vyhrát, jeli jsme sem s jednoznačným cílem získat tři body," uvedl pro Deník.

Je pro vás porážka v Budějovicích, které předtím na jaře ještě ani jednou nevyhrály, tudíž velkým zklamáním?

Jistě, že jsme zklamaní. Pořád totiž živíme naději na evropské poháry. Že jsme tu prohráli, je pro nás velké zklamání. Nedali jsme ale ani gól, tak jsme nemohli vyhrát.

Měli jste opticky asi víc ze hry, ale nic z toho.

Víc ze hry jsme měli, to se předpokládalo, to jsme věděli. Nebyli jsme ale nebezpeční v šestnáctce soupeře, málo náběhů za obranu tam bylo, všechno bylo takové nějaké statické. Jako bychom si přišli jenom tak zahrát fotbal a mysleli jsme si, že to na Budějovice bude stačit. Jenže to v lize nestačí na nikoho. Bez bojovnosti to nejde, a ta tam na začátku z naší strany nebyla. Ani gól, co jsme pak dostali, nám nijak nepomohl.

Někdy jste měli i smůlu a taky Křížek pár střel chytil…

To už se tak stává, že se to takhle sejde, že nic nedáme. Ale není to jen o smůle, prostě jsme za tím málo šli, málo jsme chtěli vyhrát. A proto jsme nevyhráli.

Trenér upozorňoval, abyste soupeře nepodcenili, že už bude hrát bez zábran. Myslíte, že tomu tak bylo?

Já do hlav budějovickým hráčům nevidím, jestli byli či nebyli odevzdaní. My se na to připravovali a věděli jsme, že to nebude jednoduché. Žádný zápas v lize není jednoduchý, bohužel my prohospodařili první půli, kdy jsme nehráli v pohybu a ještě dostali i gól. Pak už jsme to nedohnali.

Myslíte, že vaši hru ovlivnila vidina pohárů? Že jste byli pod tlakem?

Podle mě určitě ne. Prvotním cílem byla záchrana, to jsme splnili s předstihem. Co teď uděláme, bude navíc. Naopak se musíme my sami dostat pod tlak, protože pokud chceme hrát v Evropě, takové zápasy musíme zvládat.