Jekatěrinburg /FOTOGALERIE/ - Po překonání téměř čtyř tisíc kilometrů fotbalisté z Jihočeského kraje dorazili podle plánu na letiště v Jekatěrinburgu včas. Dokonce dosedli po klidném průběhu letu ještě o patnáct minut dříve.

Po překonání téměř čtyř tisíc kilometrů fotbalisté z Jihočeského kraje dorazili podle plánu na letiště v Jekatěrinburgu včas. Dokonce dosedli po klidném průběhu letu ještě o patnáct minut dříve. Hodinky ukazovaly o pět hodin víc než v Českých Budějovicích. Zatímco v Praze byla půlnoc, Jekaterinburg se probouzel do mrazivého rána. Na ploše na fotbalisty z jihu Čech čekal šéf supermoderního paláce sportů Genadij Valentinovič Sevasťanova také velký mráz. „U nás je minus dvacet šest stupňů, to je tu normální," usmíval se přátelsky první muž „Dvorce igrovych vidov sporta". Přivítání bylo velmi srdečné, Sevasťanov nezapomněl ani na přání do nového roku. „Máte program rozplánován do poslední minuty, sehrajete kromě turnaje i přátelské zápasy, naplánovali jsme vám na hlavní ploše tréninky a ve čtvrtek se s hráči zajdete večer podívat do cirkusu." Oblíbená návštěva cirkusu bude opravdu velmi příjemným zpestřením fotbalového zájezdu. „Jsou tu prázdniny, proto nebylo jednoduché sehnat lístky." Genadij Sevasťanov ale v pět ráno šibalsky mrkl. „Bude sice úplně vyprodáno, jenž vy jste našimi hosty, pro vás přidáme do cirkusu speciální stolečky."