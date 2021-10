„Sport podporujeme, platí to ale i o basketbalu, cyklistice a dalších sportech,“ nechal se slyšet přímo na náměstí ředitel firmy Fruko Schulz Josef Nejedlý. Při jaké příležitosti? Při dojezdu cyklistického závodu Okolo jižních Čech, jehož je právě tato firma partnerem. Na první pohled je vidět, že Josef Nejedlý se cítí mezi sportovci dobře. Prožívá s nimi úspěchy, ale také prohry. „Vyhráli jsme nad Rakouskem,“ vypálil okamžitě bez přípravy k basketbalovému duelu s Welsem, který skončil výhrou J. Hradce 88:74. Sport má rád, proto ho podporuje.

Nebo jiný příběh.

Když Jaroslava Bílka potkáte na včelenském kopci, obec leží nedaleko Českých Budějovic, tak byste to do něj snad ani neřekli. Je sportovní hvězdou. Jeden ze dvou jednatelů jihočeské pobočky nadnárodní firmy Röchling Engineering Plastics se narodil ve Vimperku. Největší sportovní vítězství vybojoval v sedle bicyklu. Logika věci by napovídala, že úspěšná firma pošle peníze cyklistům. „Tak to ale není,“ odmítavě kroutí Bílek hlavou. Že jste jeho jméno už někde slyšeli?

Aby ne.

Úspěšný tým Röchling a Jaroslav BílekZdroj: Deník/ Pavel ŠáchaV roce 1993 vyhrál celkové pořadí slavného Závodu míru. Byl druhý v celkové klasifikaci Kolem Japonska 1998, třetí na australské Herald Sun Tour. Pořád se vám to nezdá dost? Startoval na olympijských hrách v Barceloně. V roce 1992 sestavu Trkal, Padrnos, Lipták a Bílek o jistou medaili připravily dva defekty v závěru časovky družstev na 100 km.

„My podporujeme třeba fotbal,“ říká bývalý úspěšný cyklista a hned vysvětluje:

„U nás doma na Včelné máme sousedské vztahy, syn tam hrával, a když přišel předseda, že klub potřebuje nové zavlažování, tak jsme pomohli,“ přibližuje jeden konkrétní případ. „Vztah ke sportu je určitě důležitý, kdyby syn hrál na housle, asi by naše firma podpořila filharmonii, ale on hraje fotbal,“ usmívá se Bílek a bez váhání popisuje svoji filozofii: „Musí to mít smysl pro obě strany. Podporujeme třeba fotbalové Táborsko, kde má naše firma sídlo, ale ve smlouvě je jasně napsáno, že podpora jde k mládeži. Stejně tak jsme se domluvili na spolupráci s futsalisty Dynama. Tam se mi zase líbí jejich nadšení po ukončení profesionální kariéry. Jsou to většinou bývalí fotbalisté, kteří se teď věnují futsalu. To pro mě má kouzlo. Baví mě jejich zapálení pro sport. Stejně tak podporujeme celou řadu charitativních projektů, ale musí to dávat smysl oběma stranám,“ zopakoval Jaroslav Bílek.

Mimochodem družstvo firmy Röchling Engineering Plastics (na horním snímku) po vynikajících výkonech vyhrálo jeden z turnajů Zaměstnanecké ligy Deníku.

A kdo myslíte, že patřil k nejlepším na jiném turnaji? Družstvo, které osobně přivezl na stadion ředitel Josef Nejedlý: Fruko- Schulz.