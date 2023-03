Blíží se reorganizace fotbalových soutěží. "Bude to velký zásah do zaběhlých zvyklostí," říká jedna z největších jihočeských fotbalových hvězd všech dob David Lafata. "Fotbal je tradiční sport a tak ho veřejnost vnímá, takže jakákoli změna je dost citlivá." Na stejné téma jsme se zeptali jihočeského legendárního trenéra Jindřicha Dejmala. Podívejte se na video, jak mluví o podmínkách na Dobré Vodě.

Fotbalový trenér Jindřich Dejmal vypráví o podmínkách na Dobré Vodě | Video: Deník/ Kamil Jáša

Ještě nedávno trénoval Jindřich Dejmal Dobrou Vodu u Českých Budějovic. Teď vede Slavii České Budějovice. K chystané reorganizaci soutěží se staví spíš opatrně. Ale uvědomuje si, že něco se stát ve fotbalovém prostředí prostě musí. "Hráčů je málo. To je neoddiskutovatelný fakt. Je jich málo pro zápasy, ještě méně pro tréninky. Stane se mi, že na trénink přijdou tři nebo čtyři. Kam přijedu, všichni se na nedostatek fotbalistů vymlouvají. Brankář se mě třeba ptal, jestli musí jet na zápas, já mu odpověděl: To mám chytat já? Jiný se zase nechtěl zranit před maturitním večírkem. Hráčů je málo, ale nevím, jestli jen změna názvu soutěží něčemu pomůže."

Jan Jílek nevidí v současné generací lídry. Na hřišti si vyslechl své

Podle návrhů se zdá, že v budoucnu už budou pouze ligy. Ne divize, ne první třídy. Ty skončí.

"Změny soutěží nejsou jenom v názvech, to by nemělo žádnou cenu. Důležitá je struktura soutěží, návaznost, postupy… Je ale třeba se přizpůsobit tomu, co se děje v českých týmech, v nejnižších soutěžích," myslí si David Lafata a dodává: "Jako prioritu bych viděl, aby si funkcionáři zodpovědně zmapovali počty týmů a hráčů, tím se pak musí celá reorganizace řídit. Ne ale jen současné počty, ale trend posledních let. Je pravda, že hráči rozhodně nepřibývají, mladí už vůbec ne, tak je třeba na tuto skutečnost reagovat. Jsem pro reorganizaci, ale aby dávala smysl."