Meteor Tábor je na prvním místě I. A třídy skupiny B. "Chceme o soutěž výš," odpověděl nedávno v rozhovoru pro Deník trenér Jiří Smetana. Proto, aby hráči cíl splnili, musí v zimní přestávce pečlivě trénovat. "Plán přípravy máme hotový, sehrajeme šest přípravných utkání," vypálil trenér okamžitě a bez zaváhání. Trénink v zimě bude stát za to. "Šest přípravných a jedem pohárový s Hlubokou," doplnil. "My se na fotbaly těšíme," směje se Smetana jen těsně po té, co skončil povedený fotbalový podzim. "Pro Hlubokou to bude generálka, pro nás to bude krásná křest ohněm."