Takového rozhodčího Jihočeský kraj předtím ani potom neměl.

Snad se současná generace neurazí, ale Jiří Stiegler je prostě pojem. „Jezdím na fotbaly v okrese, ale i za jeho hranice, bere mě do auta kamarád Honza Škrle,“ jmenoval legendárního sportovního jihočeského fotografa.

V československé fotbalové lize Jiří Stiegler působil v letech 1980-1991. „Zápasů v nejvyšší soutěži bylo dost přes sto,“ dokumetuje, že svět statistiky pro něj nikdy moc nebyl.Odřídil celkem 145 ligových utkání. Rozhodoval Pohár mistrů evropských zemí, Pohár vítězů pohárů a Poháru UEFA. Jako mezinárodní rozhodčí pískal dva mezistátní zápasy.

„Nejraději vzpomínám na utkání ve Skotsku, kde hrála Francie,“ vrací se v myšlenkách k utkání o postup na mistrovství světa. Osmého března roku 1989 Skotové v Glasgow porazili Francii 2:0. V ochozech Hampden Parku bylo pětašedesát tisíc fanoušků. „Rozhodčí si musí samozřejmě projít celý stadion den před zápasem, já chodil po trávníku, s úžasem jsem se díval jsem na prázdné tribuny, říkal jsem si: „Honzo, to jestli se zaplní, tak se snad zblázníš,“ vypráví dnes s roztomilým úsměvem. Nezbláznil se. Skvěle reprezentoval československý fotbal. Hned v první minutě po faulu na Skota Johnstona mohl vylučovat.

„Co ale budu dělat v devadesáté, když v první dám červenou,“ prolétlo hlavou strakonickému sudímu. Za celý zápas nakonec neudělil ani jednu žlutou. A delegát mu dokonce vysekl poklonu. „Přišel za mnou, poděkoval mi za naprosto bezproblémové řízení utkání, to pro mě byla největší odměna.“ Ve zmiňovaném zápase k nelibosti trenéra Francouzů Michella Platiniho právě Johnston dal oba góly… Fotbalovou kariéru prožil Jiří Stiegler v brance. Chytával za Písek, Pardubice a Strakonice. Právě na zápasech strakonických týmů ho dnes můžete potkat nejčastěji. V osmasedmdesáti letech žije právě ve Strakonicích a současný svět fotbalu sleduje velmi pečlivě. Nejpečlivěji sudí. Co říká zavedení videa a videorozhodčího? Co si legenda myslí o sudím, který je označován jako VAR? „Respektuji ho,“ odpovídá diplomaticky. Vnímá ale i nářky fanoušků na to, že video prodlužuje čas zápasu. „Mají pravdu, někdy je to dlouhá doba, ale jen očima se dnes rozhodovat nedá.“