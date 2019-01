Strakonice – Jiří Stiegler začínal s fotbalem jako kluk ve strakonickém Fezku.

Jiří Stiegler v pondělí slaví sedmdesátku. | Foto: Deník/Jan Škrle

Zde si získal jméno co by výborný brankář. K postupu do I. ligy pomohl Pardubicím, slibnou kariéru však předčasně ukončilo zranění ramene.

Fotbalu však zůstal věrný dál. Ve Strakonicích trénoval divizní Zbrojovku, dlouhá léta působil jako sekretář Okresního fotbalového svazu ve Strakonicích, v I. lize byl šéfem komisí delegátů a rozhodčích.

Právě s píšťalkou si Jirka Stiegler ve fotbalových kruzích získal největší jméno. V I. lize patřil k nejlepším i nejvíce respektovaným sudím a prosadil se i jako rozhodčí FIFA. „Nikdy nezapomenu na kvalifikaci na MS v Itálii mezi Skotskem a Francií v roce 1989, kdy jsem v Glasgowě pískal před osmdesáti tisíci diváky. Ta atmosféra byla úžasná, fantastická, neskutečná, až mi šel mráz po těle. Skotové vyhráli 2:0, ale já spíš než ten výsledek mám před očima chvíle, kdy skotští dudáci hráli hymnu a celý stadion ji zpíval.“

Do I. ligy to dotáhl i jako funkcionář, dva roky řediteloval Dynamu. „Velice rád na vzpomínám, byla to veliká čest. Nikdy by mě nenapadlo, že by mi taková funkce byla nabídnuta,“ říká.

Dodnes píská různé exhibiční a benefiční zápasy.

V pondělí Jiří Stiegler slaví sedmdesátku a k jistě četným gratulantům se připojují i sporťáci Deníku.