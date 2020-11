Jeden z nejlepších fotbalistů československé historie Antonín Panenka je rád, že mu osud dopřál setkání s Maradonou. A to dokonce přímo na hřišti. "Jsem rád, že jsem si proti němu zahrál," reagoval mistr Evropy 1976 na zprávu o úmrtí Armanda Diega Maradony. Ta ho zastihla při ligovém zápase Bohemians v Č. Budějovicích. "Určitě patřil svými výkony do historie fotbalu. Určitě patřil k nejlepším hráčům v celé historii tohoto sportu."

Panenka si vzpomíná, jak proti nim slavná hvězda nastoupila v přípravě na MS. "Alespoň jednou jsem hrál proti němu, to mě těší," uvedl Antonín Panenka a připojil i osobní vzpomínku: "V Argentině, kde jsme hráli s národním mužstvem, se projevilo, že on je naprosto výjimečný hráč. Byl velmi silný, hlavně měl ohromně silné nohy, na dvou nebo třech metrech byl schopný objet kohokoli." Roli bránit Maradonu přisoudili tehdejší trenéři Františku Štambacherovi. Panenka to má dodnes před očima. "Maradona se ale velmi špatně bránil. Franta, který na něj hrál osobní obranu, normálně nikoho nenechal hrát, ale Maradona si dělal, co chtěl. Opravdu byl výjimečně dobrý."

A kdo je podle Antonína Panenky historicky lepší fotbalista. Pelé? Maradona? "Každý je typologicky jiný. Každý hrál v jiné době. Oba jsou hráči, kteří patří do absolutní špičky fotbalu na celém světě."