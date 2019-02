Půjde o zápas celků z dolní části tabulky, nicméně zápasy proti pražským „S“ jsou pro soupeře vždy motivací.



„Už se všichni na ten zápas moc těšíme,“ zdůraznil trenér Jaromír Plocek, jenž na podzim juniorku Dynama spolu s Petrem Skálou vedli a příliš bodů se svými svěřenci v soutěži nezískali.

V juniorské lize se o sestup nehraje, přesto si trenér Plocek nemyslí, že by o výsledky nešlo. „Nikdo nikdy nechce prohrávat, ani my ne,“ podtrhl trenér budějovické juniorky. „Dali jsme si s Petrem Skálou za cíl se v tabulce vyšplhat trošku výš,“ ujistil, ale jedním dechem dodal, že to lehké nebude. „Hrají proti nám rezervy prvoligových mužstev a v nich tudíž i hráči, kteří mají velkou kvalitu,“ připomněl Plocek, že třeba Jablonec měl v zápase s mladíky Dynama v sestavě pět hráčů z lavičky áčka. „A někteří z nich pak hráli i evropské poháry. Taky v posledním podzimním kole měl na Složišti i Liberec ligové pendly. Ale právě takové zápasy jsou naše mladé kluky samozřejmě školou.“



Výrazných změn juniorka Dynama oproti podzimu nedoznala. „Zpátky z hostování se vrátil Jáša z Jindřichova Hradce, kam naopak zamířil Tomek. A přišli k nám hráči, kteří se nedostali do áčka,“ jmenoval Plocek útočníka Sajčiče a záložníka Poučka, jenž byl v podzimní části sezony na hostování v Táborsku. „Ale Sajčič je momentálně zraněn,“ dodal trenér juniorky, dle něhož kmenových hráčů v mužstvu bude zhruba tucet. „Doplňovat je budou po dohodě jak pendlové z áčka, jejichž pomoc samozřejmě je vždy znát, tak i mladí kluci z dorostu.“



Hrát se v pondělí asi bude na umělce. „Raději bychom hráli na trávě, ale na Složišti má umělka velkou kvalitu,“ ocenil Plocek. „V generálce jsme porazili Roudné vysoko 7:1, a přestože úplně všechno ideální z naší strany nebylo, v pondělí proti Slavii chceme na Složišti rozhodně uspět,“ ujistil Jaromír Plocek.