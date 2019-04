„Příbram hrála se čtyřmi prvoligovými pendly, zatímco my měli z áčka jen Řezáče, jenž ale hrál velmi dobře,“ vyzdvihl Petr Skála, jenž juniorku spolu s Jaromírem Plockem vede. „V úvodu měla Příbram více ze hry a šla do do vedení. Po půli jsme ale po Matouškově teči vyrovnali a těsně před koncem dal střídající Graham Etemika vítězný gól,“ vylíčil obrat týmu Skála a upřesnil, že Etemika je jednou ze dvou čerstvých černobílých posil z Nigérie.



V dalším kole juniorské ligy mladíky Dynama v pondělí čeká dlouhá cesta do Třince.



Zatímco juniorka Dynama své fanoušky potěšila, devatenáctka boji o záchranu doma ztratila cenné dva body, když po remíze 1:1 na penalty se Slováckem neuspěla. „Bohužel to z naší strany rozhodně nebyl povedený zápas,“ uznal asistent trenéra Marek Peterka, dle něhož se na výkonu týmu podepsala důležitost utkání. „Kluci totiž samozřejmě věděli, oč hrají a cítili velkou zodpovědnost.“



Slovácko působilo fotbalovějším dojmem, a když na začátku druhé půle Kohút po Abdulově centru z voleje dal na 0:1, nervozita svazovala kopačky domácích mladíků ještě víc. „V posledních dvaceti minutách jsme přeskupili řady, hráli jen na tři beky a posílili ofenzivu. Kluci bojovali až do konce a byli za to odměněni gólem na 1:1. Penaltový rozstřel je vždy loterií a my v ní neuspěli, avšak zaplať pánbůh aspoň za ten jeden bod,“ uzavřel Peterka, jedním dechem k tomu ale dodal: „Jeden bod je lepší než žádný, jenže se Slováckem teď máme horší vzájemné zápasy. To je nepříjemnost.“



V sobotu hraje dorost Dynama další důležitý zápas o záchranu v Ml. Boleslavi.