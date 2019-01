Nová Ves – Když před dvěma roky v Anglii vyhráli Premier League fotbalisté Leicesteru City, hovořilo se o tom jako o jedné z největších fotbalových senzací všech dob. Leicester totiž byl před sezonou 2015/16 považován za adepta sestupu s kurzem na zisk titulu 5000:1.

Miroslav Pekárek v roli trenéra dovedl fotbalisty Nové Vsi u Č. Budějovic v I. A třídě k podzimnímu prvenství. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Na jihu Čech se o podobný rozruch starají fotbalisté Nové Vsi u Č. Budějovic, kteří si v posledním kole podzimní části I. A třídy výhrou nad Vimperkem zajistili podzimní prvenství v A-skupině I. A třídy. A kdyby na jaře své tažení dotáhli až k postupu do krajského přeboru, šlo by o senzaci, v jihočeských poměrech srovnatelnou snad jen právě se zmíněným titulem Leicesteru v Anglii…



Tak to vidí i jeden z nejzkušenějších hráčů Nové Vsi Radomil Procházka: „Když jsem do Nové Vsi před lety přicházel, mým přáním byl postup ze IV. třídy, která se ve Vsi hrála dvacet let. To se nám povedlo, pak jsme prošli do okresního přeboru, který se nám podařilo vyhrát a postoupit do I. B třídy. Už to byl pro nás hráče i fanoušky šok, krajská soutěž se v Nové Vsi nikdy nehrála,“ líčil pro Deník příběh až pohádkový jeden z klíčových hráčů týmu.



Jenže pohádka neskončila ani postupem do I. B třídy!



„Šli jsme do ní s cílem pokusit se o záchranu,“ vrací se Procházka k loňské sezoně, ve které se však Nová Ves postarala o další obrovskou senzaci – svěřenci trenéra Pekárka totiž nejen, že nehráli o záchranu, ale naopak I. B třídu vyhráli! „Nevěděli jsme, co ve vyšší soutěži čekat, a když jsme začali zpočátku dělat body, tak jsme si libovali, že se na konci bude každý bod na záchranu hodit,“ usmívá se Procházka. „Jenže my skončili první, navíc s neuvěřitelným náskokem sedmnácti bodů,“ vrtí nevěřícně hlavou.



Příčiny takového triumfu dle něj je třeba hledat v dobré partě. „Je pravda, že mužstvo doznalo dost změn, ale podstatné je, že kádr tvoří kluci ze Vsi. Hráli třeba jinde, třeba Vávra i divizi v Roudném, ale do Vsi se vrátili a bydlí tady, či v blízkém okolí,“ tvrdí Procházka, jenž sám dlouhé roky hrál I. B třídu za Mladé a Borovany.



Objasňuje i příchody dalších posil. „Martin Bartizal chodil s dcerou našeho asistenta trenéra, tak šel chytat do Nové Vsi. Janeček bydlí v Hodějovicích, ale rodiče má ve Vsi. Podobně i my starší, jako já, Bohouš Češka či Ota Vrábek, jsme s Novou Vsí nějak spjati, tak jsme chtěli pomoci a vrátili se domů.“



Fotbalisty N. Vsi na jejich neuvěřitelné cestě nahoru jako trenér vede Miroslav Pekárek (na snímku Jana Škrleho), jenž před lety přišel ze Čtyř Dvorů. „Kluci tenkrát zrovna postoupili ze IV. třídy, což jsem si ostatně já dal jako podmínku svého příchodu,“ tvrdí úspěšný kouč, pod jehož taktovkou skoro každý rok Nová Ves vždy postupovala výš. „Byla to i zásluha výboru, protože se nám dařilo mužstvo dobře posilovat, a když jsem si nějakého hráče vyhlédl, vedení klubu mi ho koupilo,“ usmívá se Pekárek, avšak i dle něj hlavní roli hrála výborná parta. A ta v Nové Vsi je a funguje.



A co na jaře? Bude další postup? „Kraj pro nás už je až příliš vysokou soutěží,“ říká Pekárek. „I když, my se báli okresu, báli jsme se I. B a báli jsme se i I. A třídy,“ nechává si otevřená zadní vrátka…