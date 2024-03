Fotbalista Fenin bude hrát za Kovářov. O jeho novém angažmá už Deník informoval. Jednoho z nejlepších kamarádů z fotbalového prostředí má na jihu Čech. Jeho jméno velice dobře znáte. Jmenuje se Petr Benát. Šéf akademie českobudějovického Dynama vzpomíná na společné působení v Teplicích. "O Martinově příchodu do Kovářova jsem věděl už nějaký čas," usmívá se Benát. "Jsme spolu v kontaktu. Naposledy hrál Fenin v Praze, teď bude hvězdou Kovářova v I. A třídě. "Naposledy hrál v Řeporyjích, teď kývl Kovářovu. Bydlí v Praze, na hřiště to má pětačtyřicet minut," popisuje Benát, který je o sedm let starší. "My spolu začínali v áčku Teplic," vzpomíná Petr Benát. "Mně bylo třiadvacet, jemu šestnáct. Já přišel z béčka. Letěli jsme na Kyp, na hotelu jsme na sebe zbyli, od té doby jsme velcí kamarádi."