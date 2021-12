Kterou věkovou skupinu přesně máte na starosti? Do označení U23 se opřece vějde hodně hráčů. Sledujete třeba i výrazně mladší fotbalisty, než kteří jsou "dorazoví"?

Máme olympijský tým. To je označení U23, ale samozřejmě nemáme ve výběru jen dorazové hráče. Příkladem je Zidane Iqbal z Manchesteru United, který je ročník 2003. Teď jsme se vrátili z Iráku, kde se v Basře hrál turnaj kategorie staršího dorostu a my jsme byli sledovat hráče, kteří by do budoucna připadali v úvahu pro náš tým.

Čeští trenéři Miroslav Soukup, Kamil Tobiáš, Jiří Ryba, Andrej KostolanskýZdroj: Deník/ archiv Kamila Tobiáš

Jak se vám výsledkově daří?

Poslední týden v říjnu jsme hráli v Bahrajnu kvalifikaci na mistrovství Asie, které se bude konat v červnu 2022 v Uzbekistánu. Ve skupině jsme měli Maledivy (4:0), Bahrajn (3:0) a Afghánistán, který bohužel k momentální situaci v zemi na kvalifikaci nedorazil. Takže jsme postoupili z prvního místa a teď máme prostor na to, abychom se připravili na závěrečný turnaj.

Stane se, že se společně s trenéry na něčem neshodnete? Jak to řešíte?

Musím říct, že těch neshod je minimum, a pokud nějaká je, tak ji vždy prodiskutujeme a najdeme řešení. Myslím, že se dobře doplňujeme jak v pracovních věcech, tak i ve chvilkách volna. I když těch moc není. Ale i to je důležité, protože většinu času trávíme zavřeni na hotelu, a kdyby tam měla panovat nějaká špatná atmosféra, tak se člověk zblázní.

Co fotbalově, jaké bylo uplynulé období?

Myslím si, že od prvního kempu jsme se někam posunuli a výkony se zlepšovaly. Hráči se chtějí učit a vstřebávat všechny informace, i když je to pro ně někdy hodně složité, protože hodně věcí od Míry (Soukupa - pozn. red.) slyšeli poprvé v životě.

Co vás v novém působišti nejvíc překvapilo?

Mě osobně nejvíce překvapila vstřícnost lidí v Iráku. Když jsme odlétali poprvé, tak jsem nevěděl, co čekat a na co se připravit, ale tohle mě překvapilo. Co se týče fotbalu, tak je to asi skromnost hráčů. Myslím to tak, že oni neřeší podmínky, v jakých trénují a hrají. Ligové manšafty v Iráku trénují a hrají mistráky na hřištích, na kterých by u nás nehrály ani divizní týmy. Tam to nikdo neřeší. V létě jsme zažili teploty ve stínu i 53 stupňů a hráči nemají problém trénovat v deset a v šestnáct hodin. V tomhle je oproti České republice velký rozdíl.

Diskutujete občas s místními trenéry, fanoušky?

Sledovali jsme několik tréninků ligových týmů a měli i schůzky s trenéry a funkcionáři některých klubů. Ale na komunikaci s nimi máme týmového manažera. S fanoušky jsme zatím nediskutovali, spíš jen sledujeme jejich reakce na sociálních sítích.

Jaké jsou? Jací jsou fanoušci v Iráku?

Nároční, ale zase to oplácí tím, že fandí. Třeba teď, když jsme byli na turnaji, tak na utkání Irák - Jemen bylo přes 58 tisíc diváků. A to hráli dorostenci. Tohle jim můžeme u nás tiše závidět, protože ta atmosféra byla úžasná. Zájem o fotbal je tam veliký, ve větších městech jsou stadiony s kapacitou 50-70 tisíc.

Co téma Irák a Covid? A srovnání s ČR…

Covid je téma jen tady v Evropě. V Iráku o tom nikdo nemluví. Zrovna teď jsme se ptali a koukali na nás, jak na blázny. Irák má zhruba tři procenta naočkovaných, ale nikde se nepíše nebo nemluví o tom, že by byly přetížené nemocnice nebo že by umírali lidé… Nejsou tam žádná specíální nařízení, je to spíš formou dobrovolnosti, kdo se chce chránit, nosí roušku nebo respirátor, kdo nechce, tak nenosí. Jen při příjezdu a odjezdu musíme mít PCR test.

Jaký máte další plán?

ten je jasný. Připravit během jara tým na závěrečný turnaj a tam udělat dobrý výsledek. Asi každý hráč nebo trenér má sen dostat se na velký turnaj a teď, když tam jsme, tak bychom se chtěli dostat v turnaji co nejdál. Samozřejmě, že musíme počkat, až na jaře rozlosují skupiny, abychom se mohli začít připravovat na konkrétní soupeře.