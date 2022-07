„Měli jsme dojít dál,“ myslí si Tobiáš. Tým vypadl s domácími. „Ještě jsem nezažil, co se tam dělo,“ popisuje. „V úvodu soupeřův brankář naprosto nesmyslně knockoutoval našeho hráče, právem viděl červenou kartu, co pak předváděli diváci, to mi hlava nebere.“ Na stadionu létaly předměty, kameny. „Fanoušci ulamovali kusy betonu a házeli ho po nás. Všude na světě by zápas byl přerušený. V Uzbekistánu ne.“