Koloděje nad Lužnicí jsou v tabulce na posledním místě a procházejí složitým obdobím. „Byl to z jejich strany trochu průšvih. Přijeli totiž pouze s jedenácti hráči, a to ještě měli na hrotu šedesátiletého útočníka, který tam byl s veškerým respektem spíše do počtu. Hráli tak prakticky v deseti, vedli jsme, dávali jsme si to a byli jsme o hodně lepší. Z naší strany to bylo jen takové na pohodu,“ podotkne.

Problémy hostujícího týmu pokračovaly, když se mu ve dvacáté minutě po kontaktu právě s Hartlem zranil jeden z hráčů a odstoupil. „To už hráli skoro v devíti a bylo to na jednu branku,“ poznamená úspěšný střelec. Ale to ještě nebylo všechno. „Ve druhé půli jsem šel sám na brankáře, strčil jsem si míč kolem něj, ale nešťastně jsem mu šlápl na ruku, takže musel také odstoupit. Po následném rohu jsme dali gól a po vzájemné dohodě jsme zápas v pětašedesáté minutě předčasně ukončili. Situaci hostí jsme chápali a bylo jasné, že z jejich pohledu už nemělo smysl pokračovat. Kdyby se hrálo dál, tak to mohlo skončit klidně 14:0,“ popisuje předčasný konec zápasu.

Výhra se samozřejmě počítá, tři body do tabulky také, ale nějaká přehnaná radost prý v domácí kabině nepanovala. „Bylo to až moc jednoduché. Pak už nás to ani nebavilo,“ přizná.

Čtyři góly dal v jednom utkání Luboš Hartl vůbec poprvé v kariéře. „Dříve jsem hrával ve středu zálohy, takže jsem se do šancí tolik nedostával,“ vysvětluje a dodává, že po takovém utkání se nemluvilo ani o příspěvku do týmové pokladničky. „Nebyl ani vítězný pokřik po utkání. Nebrali jsme to jako normální zápas,“ konstatuje.

Rezerva SK Čtyři Dvory se pohybuje v polovině tabulky druhé nejnižší okresní soutěže. „Hrajeme pro zábavu a jsme v pohodě,“ tvrdí. „Někteří kluci by mohli hrát i za áčko, ale z časových důvodů nestíhají tréninky. Problémem je pouze užší kádr, takže za nás musí často hrát i dorostenci. Občas nastupujeme proti o dost starším soupeřům, ale tak to prostě je,“ říká k fungování čtyřdvorského záložního celku.

Hartl je rodákem z Jezdovic na Vysočině. „Hrával jsem první A třídu v Třešti, ale pak jsem odešel studovat VŠTE do Českých Budějovic. Zde hraji za školní tým a jeho trenér Vítek Slepička mě přetáhl i do Čtyř Dvorů,“ vypráví hráč, jenž to zkusil i v áčku Čtyř Dvorů v 1. A třídě. „V áčku jsem začínal, ale rád chodím také do posilovny a běh s kulturistikou moc dohromady nejdou. Fotbal mě ale pořád baví, takže se snažím obojí kombinovat. Přes týden chodím do posilovny a k tomu hraji o víkendech zápasy za béčko,“ vypočítává.

