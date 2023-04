Kanonýrem Deníku okresu Tábor je Martin Dušek. Šikovný fotbalista ale není čistokrevný kanonýr. Proč? To vysvětluje předseda klubu v Mladé Vožici Miroslav Maroušek.

Miroslav Maroušek, předseda Mladé Vožice a místní týmy | Video: Deník/ TJ Sokol Mladá Vožice

Tři góly dal Martin, jeden přidal Tomáš. Duškové se činili. V utkání VSJ Strojírna 3. třídy mužů vyhrála Mladá Vožice B na hřišti Sokola Stádlec 5:2. "Kanonýr? No. Ano. Ale, úplně zase ne," poznamenal předseda klubu v Mladé Vožici Miroslav Maroušek na Duškovu adresu.

Příběhy sportovců jsou zajímavé, přinášejí pokaždé jiné rozuzlení. "Střílet góly Martin umí, to rozhodně. Parametry má na áčko," vyzdvihl Duškovy přednosti. A tým Mladé Vožice hraje I. A třídu, moc se mu ale nedaří, v 16 zápasech nasbíral jen 13 bodů a v tabulce je třetí od konce. Typ hráče jako je Martin Dušek, by se v krajské soutěž náramně hodil. Třeba i proto, že Mladá Vožice nastřílela 26 gólů, ale 47 jich inkasovala. "Hrál by za áčko určitě, ale nechce," říká předseda klubu.

Pojedete s Jihostrojem? Klub vypravuje autobus. Podívejte se na videu na mečbol

Někdo dokáže nad hrazdou přemety jiný umí střílet góly. Jako Martin Dušek, který září ve druhé nejnižší soutěži dospělých na Táborsku. Béčko Mladé Vožice je čtvrté, ve 12 zápasech nastřádalo 23 bodů. Do sítí soupeřů už se hráči trefili 31 krát. O velikonočním víkendu přidal Martin Dušek, který má ve svých fotbalových adresách z mládežnických kategorií i Dynamo České Budějovice, tři zásahy, a proto je Kanonýrem Deníku. Gratulujeme! A oslava hattricku byla? "To víte, že se po zápase zajde na pivo," prohodil mnohoznačně předseda oddílu Miroslav Maroušek.