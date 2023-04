Strakonice jsou posledním celkem tabulky a stále čekají na svůj letošní první bod. „Soupeř byl slabší a zápas jsme měli pod kontrolou,“ přikývne úspěšný střelec. „Proti nám ale Strakonice hrávají dobře. Byli jsme však lepší, dali jsme deset gólů a mohlo jich být i více. Šance jsme na to měli,“ dodá.

Vařák začal zápas na pozici levého obránce. „Trenér mě tam chtěl vyzkoušet. Moc se mi tam ale nevedlo, tak jsem se posunul zpátky na své místo do zálohy,“ vysvětluje a popisuje, jak dal své tři góly. „První byl nejhezčí. Povedlo se mi přejít přes dva protihráče a pak jsem udělal kličku i gólmanovi. Druhý jsem dal po dorážce do prázdné branky a třetí z penalty.“

Žádný příspěvek do týmové pokladničky se za hattrick nekoná. „To u nás nefunguje, vždyť si ještě nevyděláváme,“ rozesměje se.

KANONÝR DENÍKU: Luboš Hartl stíhá kromě fotbalu také navštěvovat posilovnu

V šestnáctičlenné tabulce skupiny A žákovské divize je českobudějovický SKP aktuálně desátý. „Chtěli jsme být do pátého místa, takže zatím trošku zklamání. Ale věřím, že se nám to ještě může podařit,“ doufá nadějný fotbalista, kterému se v klubu líbí. „Přišel jsem před rokem a půl z okresního přeboru z Nemanic a nemohu si na nic stěžovat. Máme super partu a je to tady úžasné,“ rozplývá se.

Jeho snem je jednou se fotbalem živit. „Chtěl bych to zkusit třeba v Německu nebo Rakousku, kde by mě pak mohl vyskautovat nějaký dobrý,“ netají se smělými plány hráč, jehož velkým vzorem je Cristiano Ronaldo.

Zdroj: Deník